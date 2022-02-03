индикатор *** (ex5)

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Здравствуйте! После автоматического обновления (28.01.2022) не работает индикатор *** (*.ex5).  Прошу помощи у кого  есть новый файл индикатора или кто знает способ решения проблемы?

Автоматическое обновление - Для продвинутых пользователей - Начало работы - Справка по MetaTrader 5
Автоматическое обновление - Для продвинутых пользователей - Начало работы - Справка по MetaTrader 5
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В платформу встроена система автоматического обновления. Она позволяет своевременно получать и устанавливать новые версии программы. Эту систему...
 
ANZOKI:

Здравствуйте! После автоматического обновления (28.01.2022) не работает индикатор *** (*.ex5).  Прошу помощи у кого  есть новый файл индикатора или кто знает способ решения проблемы?

Откройте редактор MetaEditor - в терминале нажмите кнопку  .

Запустится редактор MetaEdiotor, в нём в окне "Навигатор" откройте папку "Indicators"

и найдите файл своего индикатора с расширением *.mq5. Теперь скомпилируйте найденный файл при помощи кнопки  .

 

К сожалению , индикатор имеет расширение *.ex5.

 
ANZOKI #:

К сожалению , индикатор имеет расширение *.ex5.

Ещё раз, по пунктам:

шаг 1: откройте редактор  MetaEditor - в терминале нажмите кнопку   .

Сделали?

 
Сделал.


Открываю папку "Indicators "  далее  «Market», где находится индикатор, а   папка «Market» не открывается.
 
ANZOKI #:
Сделал.


Открываю папку "Indicators "  далее  «Market», где находится индикатор, а   папка «Market» не открывается.

Так у Вас проблема с купленным платным продуктом из Маркета? 

 
Индикатор устанавливался из Маркета.
 
ANZOKI #:
Индикатор устанавливался из Маркета.

В таком случае Вам нужно обращаться к продавцу - чтобы он перекомпилировал код в новом билде.

 
Vladimir Karputov #:

В таком случае Вам нужно обращаться к продавцу - чтобы он перекомпилировал код в новом билде.

Есть ли характеристики того, какой индикатор МТ5 перестанет работать? Например "скомпилирован до такого-то билда" или ещё что.

 
Vitaliy Kuznetsov #:

Есть ли характеристики того, какой индикатор МТ5 перестанет работать? Например "скомпилирован до такого-то билда" или ещё что.

Нет, таких характеристик нет.

 

Я правильно понял, что  «Market»  ничем  не поможет? Или???

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