индикатор *** (ex5)
ANZOKI:
Здравствуйте! После автоматического обновления (28.01.2022) не работает индикатор *** (*.ex5). Прошу помощи у кого есть новый файл индикатора или кто знает способ решения проблемы?
Откройте редактор MetaEditor - в терминале нажмите кнопку .
Запустится редактор MetaEdiotor, в нём в окне "Навигатор" откройте папку "Indicators"
и найдите файл своего индикатора с расширением *.mq5. Теперь скомпилируйте найденный файл при помощи кнопки .
К сожалению , индикатор имеет расширение *.ex5.
Сделал.
Открываю папку "Indicators " далее «Market», где находится индикатор, а папка «Market» не открывается.
Открываю папку "Indicators " далее «Market», где находится индикатор, а папка «Market» не открывается.
Индикатор устанавливался из Маркета.
Я правильно понял, что «Market» ничем не поможет? Или???
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Здравствуйте! После автоматического обновления (28.01.2022) не работает индикатор *** (*.ex5). Прошу помощи у кого есть новый файл индикатора или кто знает способ решения проблемы?