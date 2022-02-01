Советник не работает на другой машине - страница 2

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Сократил как мог.

Параметры в коде.

EURUSD,

дистанция год по сей день,

каждый тик на основе реальных,

плечо 1:100,

начальный депо 1000,

задержка 100ms.

 
Ledockoll #:

Сократил как мог.

Параметры в коде.

EURUSD,

дистанция год по сей день,

каждый тик на основе реальных,

плечо 1:100,

начальный депо 1000,

задержка 100ms.

Нет. Два скриншота тестера: параметры и настройки.

 
Ledockoll:

Переношу советник на другой компьютер, и он перестаёт работать.

Переношу и исходник и исполнительный файл. Перекомпилирую, ошибок нет.

Пытаюсь прогнать в тестере, советник не видит открытые позиции.

Что не так? Спасибо.

А счёт точно HEDGING?

//+------------------------------------------------------------------+
//| Контроль позиций                                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
int PositionsTotalByType(long const position_type)
  {
   int total=0;
   if((ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE)AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_MODE)==ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING)
      //--- пройдем по всем позициям
      for(int i=PositionsTotal()-1; i>=0; i--)
         if(position.SelectByIndex(i))
            if(MAGIC==PositionGetInteger(POSITION_MAGIC) && PositionGetString(POSITION_SYMBOL)==_Symbol)
              {
               if(position.PositionType()==position_type)
                  total++;
              }
//---
   return(total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
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Ledockoll #:

зато как строчит

Снимок экрана 2022-02-01 155244

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Aleksandr Slavskii #:

А счёт точно HEDGING?

HEDGING.

Убираю это строку, ничего не меняется.

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SanAlex #:

зато как строчит


Это какой ТФ?

Дело в том, что у меня все позиции открываются по первому сигналу, на одной свече.

Закрываются по МКолу, и конец теста.

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Вложения
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lfksvzzoa.png  7 kb
cwgo8i.png  16 kb
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Ledockoll #:

Это какой ТФ?

Дело в том, что у меня все позиции открываются по первому сигналу, на одной свече.

Закрываются по МКолу, и конец теста.

1час.(H1)

- он не работает , его нужно исправлять.  

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SanAlex #:

1час.(H1)

- он не работает , его нужно исправлять.  

Дело в том, что этот код был написан на другой машине, и там он прекрасно работает.
 
SanAlex #:

1час.(H1)

- он не работает , его нужно исправлять.  

Саша, меня просят чуток исправить один индикатор из CodeBase. А мне лениво, лимит благотворительности исчерпан. Возьмёшься? Могу я его к тебе послать?

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