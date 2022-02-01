Советник не работает на другой машине - страница 2
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Сократил как мог.
Параметры в коде.
EURUSD,
дистанция год по сей день,
каждый тик на основе реальных,
плечо 1:100,
начальный депо 1000,
задержка 100ms.
Сократил как мог.
Параметры в коде.
EURUSD,
дистанция год по сей день,
каждый тик на основе реальных,
плечо 1:100,
начальный депо 1000,
задержка 100ms.
Нет. Два скриншота тестера: параметры и настройки.
Переношу советник на другой компьютер, и он перестаёт работать.
Переношу и исходник и исполнительный файл. Перекомпилирую, ошибок нет.
Пытаюсь прогнать в тестере, советник не видит открытые позиции.
Что не так? Спасибо.
А счёт точно HEDGING?
зато как строчит
А счёт точно HEDGING?
HEDGING.
Убираю это строку, ничего не меняется.
зато как строчит
Это какой ТФ?
Дело в том, что у меня все позиции открываются по первому сигналу, на одной свече.
Закрываются по МКолу, и конец теста.
Это какой ТФ?
Дело в том, что у меня все позиции открываются по первому сигналу, на одной свече.
Закрываются по МКолу, и конец теста.
1час.(H1)
- он не работает , его нужно исправлять.
1час.(H1)
- он не работает , его нужно исправлять.
1час.(H1)
- он не работает , его нужно исправлять.
Саша, меня просят чуток исправить один индикатор из CodeBase. А мне лениво, лимит благотворительности исчерпан. Возьмёшься? Могу я его к тебе послать?