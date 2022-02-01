Вопрос новичка: Как динамически создавать и обращаться к объектам класса?
Пример, что хочу, синтаксис неверный, чисто как демонстрация вопроса:
Благодарю за ответы. Понимаю, вопрос глупейший, не закидывайте помидорами 😅
myClass *objectName = new myClass();
После использования нужно удалить:
delete objectName;
Там, насколько понимаю, еще и оператор "=" нужно перегружать в классе)
В первой ссылке книжечка: там можно базовую информацию найти по этому поводу:
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D1%81%2B%2B+%D0%B7%D0%B0+21+%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C
После использования нужно удалить:
Там, насколько понимаю, еще и оператор "=" нужно перегружать в классе)
В первой ссылке книжечка: там можно базовую информацию найти по этому поводу:
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D1%81%2B%2B+%D0%B7%D0%B0+21+%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C
не нужно.
Пример, что хочу, синтаксис неверный, чисто как демонстрация вопроса:
Благодарю за ответы. Понимаю, вопрос глупейший, не закидывайте помидорами 😅
В ООП вообще не разбираюсь, но чисто интуитивно, что то у вас не так.
Если рассуждать по аналогии, допустим у вас есть два вида красок , синяя (string) и зелёная (myClass), и есть забор (objectName), который нужно покрасить какой то, ТОЛЬКО одной краской.
Так вот как мне кажется, вы красите забор синей краской и пытаетесь доказать компилятору, что она зелёная.
Понимаю, ответ глупейший, не закидывайте помидорами 😅
def individualCreator(): return Individual([random.randint(0, 1) for i in range(ONE_MAX_LENGTH)]);
не нужно.
string objectNames[]; // Массив, где буду хранить все имена объектов класса ArrayResize(objectNames, objectsCount); // Изменяю размер массива с именами, чтобы его размер соответствовал количеству объектов моего класса // Далее пытаюсь динамически создать объекты класса и сохранить их имена (Это и есть первый вопрос, можно ли их как-то динамически создавать) for(object_index = 0; object_index < objectsCount; object_index++) { string objectName = (string)object_index + "_Object"; // Для каждого объекта генерирую имя, например "3_Object" myClass objectName; // Создаю объект класса с динамически созданным именем objectNames[object_index] = objectName; // Записываю себе имя класса в массив }
На вот это посмотрел и подумал, что нужно:
понимаю, с лёту..
но вы же сами предложили использовать указатели - для них этого не надо. (не критика : просто пояснение для ТС и читателей)
PS/ это кстати о том что невредно сначала (до MQL) быть немного в курсе про С/C++, программирование вообще и разницу между ссылками и указателями. Конечно скорее не в эту тему,просто дискутируя про "обучение MQL"
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Пример, что хочу, синтаксис неверный, чисто как демонстрация вопроса:
Благодарю за ответы. Понимаю, вопрос глупейший, не закидывайте помидорами 😅