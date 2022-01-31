MT5 : Vertical line

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Здравствуйте !

в МТ4 для удобства и быстроты чтоб перенести вертикальную линию на нужную дату я в свойствах линии  в параметры  вставлял предварительно в буфер скопированную дату 

в МТ5 так невозможно сделать . есть другой путь ?

 
Yerkin Sagandykov:

Здравствуйте !

в МТ4 для удобства и быстроты чтоб перенести вертикальную линию на нужную дату я в свойствах линии  в параметры  вставлял предварительно в буфер скопированную дату 

в МТ5 так невозможно сделать . есть другой путь ?

А кто запретил?

 
Alexey Viktorov #:

А кто запретил?

Из элемента DateTimePicker невозможно скопировать дату и время. Вроде никто и не запрещал, но нельзя.

 
Ihor Herasko #:

Из элемента DateTimePicker невозможно скопировать дату и время. Вроде никто и не запрещал, но нельзя.

через скрипт если ? возможно ?

 
Ihor Herasko #:

Из элемента DateTimePicker невозможно скопировать дату и время. Вроде никто и не запрещал, но нельзя.

Так скопированная дата, как я понимаю, уже есть. А вот невозможность вставлять я только сейчас обнаружил. Не так давно, я вроде пользовался таким способом перемещения линии… Вот это подарок.

Я таким образом перемещал график на нужную дату. Ставил линию, туда правил дату и потом «показать…» из списка графических элементов.

 
Alexey Viktorov #:

Так скопированная дата, как я понимаю, уже есть. А вот невозможность вставлять я только сейчас обнаружил. Не так давно, я вроде пользовался таким способом перемещения линии… Вот это подарок.

Я таким образом перемещал график на нужную дату. Ставил линию, туда правил дату и потом «показать…» из списка графических элементов.

Да, к сожалению, ни в ту, ни в другую сторону не работает. В МТ4 я еще использую именно копирование даты уже установленной линии, чтобы затем вставить ее в код. Очень удобно при отладке.

 
Ihor Herasko #:

Да, к сожалению, ни в ту, ни в другую сторону не работает. В МТ4 я еще использую именно копирование даты уже установленной линии, чтобы затем вставить ее в код. Очень удобно при отладке.

Вместо такой вставки?


 
Alexey Viktorov #:

Вместо такой вставки?

В данном случае я говорю об обратной возможности: скопировать время вертикальной линии простым Ctrl+Ins, а затем вставить в код. Что в указанном Вами варианте позволяет ускорить процесс? Это почти то же самое (в некоторых случаях может получится чуток быстрее), чем вбить дату руками в код. Но все равно эту дату нужно помнить. В случае с копированием ее не нужно запоминать.

У ТС вопрос в обратном направлении: есть дата, нельзя вставить в свойства линии.

 
Ihor Herasko #:

Что в указанном Вами варианте позволяет ускорить процесс?

Значит я что-то не так понял.

 
Alexey Viktorov #:

Значит я что-то не так понял.

Вот такой способ имеется в виду (кликабельно):


 
Ihor Herasko #:

Вот такой способ имеется в виду (кликабельно):


Как в мультике «Простоквашино» сказали, «Это гриппом все вместе болеют…» На мой взгляд в таком случае проще руками забить 8 цифр. Да и быстрей будет…

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