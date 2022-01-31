MT5 : Vertical line
Здравствуйте !
в МТ4 для удобства и быстроты чтоб перенести вертикальную линию на нужную дату я в свойствах линии в параметры вставлял предварительно в буфер скопированную дату
в МТ5 так невозможно сделать . есть другой путь ?
А кто запретил?
Из элемента DateTimePicker невозможно скопировать дату и время. Вроде никто и не запрещал, но нельзя.
Так скопированная дата, как я понимаю, уже есть. А вот невозможность вставлять я только сейчас обнаружил. Не так давно, я вроде пользовался таким способом перемещения линии… Вот это подарок.
Я таким образом перемещал график на нужную дату. Ставил линию, туда правил дату и потом «показать…» из списка графических элементов.
Так скопированная дата, как я понимаю, уже есть. А вот невозможность вставлять я только сейчас обнаружил. Не так давно, я вроде пользовался таким способом перемещения линии… Вот это подарок.
Я таким образом перемещал график на нужную дату. Ставил линию, туда правил дату и потом «показать…» из списка графических элементов.
Да, к сожалению, ни в ту, ни в другую сторону не работает. В МТ4 я еще использую именно копирование даты уже установленной линии, чтобы затем вставить ее в код. Очень удобно при отладке.
Вместо такой вставки?
В данном случае я говорю об обратной возможности: скопировать время вертикальной линии простым Ctrl+Ins, а затем вставить в код. Что в указанном Вами варианте позволяет ускорить процесс? Это почти то же самое (в некоторых случаях может получится чуток быстрее), чем вбить дату руками в код. Но все равно эту дату нужно помнить. В случае с копированием ее не нужно запоминать.
У ТС вопрос в обратном направлении: есть дата, нельзя вставить в свойства линии.
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Здравствуйте !
в МТ4 для удобства и быстроты чтоб перенести вертикальную линию на нужную дату я в свойствах линии в параметры вставлял предварительно в буфер скопированную дату
в МТ5 так невозможно сделать . есть другой путь ?