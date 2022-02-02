переделать LaguerreMA for MT5...
Yerkin Sagandykov:Приложите исходник для четвёрки, и вам сделают для пятого
Здравствуйте !
нужен индикатор для МТ5 LaguerreMA , который прорисовывается не в отдельно окне а на самом графике
МТ4 имеется а вот для МТ5 не могу найти че то....
Здесь не столько работы по переделке, сколько по исправлению грубых ошибок.
Держите.
Файлы:
LaguerreMA.mq5 4 kb
iCustom
прочитал теперь хэлп - просто в МТ5 только начал - получается Возвращает хэндл,а значение найти как ?
спасибо, разобрался сам !
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Здравствуйте !
нужен индикатор для МТ5 LaguerreMA , который прорисовывается не в отдельно окне а на самом графике
МТ4 имеется а вот для МТ5 не могу найти че то.... Буду благодарен !
прикладываю то что для МТ4