переделать LaguerreMA for MT5...

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Здравствуйте !

нужен индикатор  для МТ5  LaguerreMA , который прорисовывается не в отдельно  окне а на самом графике

МТ4 имеется а вот для МТ5 не могу найти че то.... Буду благодарен !

прикладываю то что  для МТ4 

Файлы:
LaguerreMA.mq4  3 kb
 
Yerkin Sagandykov:

Здравствуйте !

нужен индикатор  для МТ5  LaguerreMA , который прорисовывается не в отдельно  окне а на самом графике

МТ4 имеется а вот для МТ5 не могу найти че то....

Приложите исходник для четвёрки, и вам сделают для пятого
 

Здесь не столько работы по переделке, сколько по исправлению грубых ошибок. 

Держите.

Файлы:
LaguerreMA.mq5  4 kb
 
Ihor Herasko #:

Здесь не столько работы по переделке, сколько по исправлению грубых ошибок. 

Держите.

Спасибо большое !

просветите только - обращение в советнике пишу - iCustom(symb,LPeriodH4,"LaguerreMA", Gamma_RedFat,0,1)

но почему то значение не то дает ... где у меня ошибка ?

 
iCustom

прочитал теперь хэлп - просто в МТ5 только начал - получается Возвращает хэндл,а значение найти как ?


спасибо, разобрался сам ! 

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