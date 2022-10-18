WebTerminal 2022 ошибки, проблемы вопросы.
Это нормально ?
Показ объемов исправили. Спасибо за сообщение.
Вопрос к разработчикам MQ - когда в Веб терминале появится поддержка расширенной авторизации через SSL сертификат?
Пока не можем сказать
Как подключиться к своему счету в новой версии Вебтерминала (к старой версии у этого ДЦ подключение работает)?
Вопрос очень актуален, т.к. Apple удалила МТ5 из App Store!
Как подключиться к своему счету в новой версии Вебтерминала (к старой версии у этого ДЦ подключение работает)?
Вопрос очень актуален, т.к. Apple удалила МТ5 из App Store!
О веб-терминале -
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WebTerminal не работает!!!??????
MetaQuotes, 2021.11.11 12:23
Попросите, пожалуйста, брокера обновить веб-терминал у себя и дать ссылку вам.
Сейчас у каждого брокера должен быть свой веб-терминал.
Или есть один способ (раньше работал, сейчас не проверял) - см пост #6
- 2021.11.11
- www.mql5.com
Этот способ и сейчас работает у моего ДЦ, но там старая версия терминала, а новую они пока не дают. Кстати, тему про удаление МТ5 из App Store тоже удалили?
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