WebTerminal 2022 ошибки, проблемы вопросы.

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Это нормально ?


 
Вопрос к разработчикам MQ - когда в Веб терминале появится поддержка расширенной авторизации через SSL сертификат?
 
Vladimir Pastushak:

Это нормально ?


Показ объемов исправили. Спасибо за сообщение.

 
Andy #:
Вопрос к разработчикам MQ - когда в Веб терминале появится поддержка расширенной авторизации через SSL сертификат?

Пока не можем сказать

 
MetaQuotes #:

Показ объемов исправили. Спасибо за сообщение.

Не совсем


 
Vladimir Pastushak #:

Не совсем


Это торговые объемы. Значит, они не транслируются. Выберите тиковые

 
MetaQuotes #:

Пока не можем сказать

С обещания реализовать такую возможность уже прошел год...

 

Как подключиться к своему счету в новой версии Вебтерминала (к старой версии у этого ДЦ подключение работает)?

Вопрос очень актуален, т.к. Apple удалила МТ5 из App Store!

 
Andy #:

Как подключиться к своему счету в новой версии Вебтерминала (к старой версии у этого ДЦ подключение работает)?

Вопрос очень актуален, т.к. Apple удалила МТ5 из App Store!

О веб-терминале -

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WebTerminal не работает!!!??????

MetaQuotes, 2021.11.11 12:23

Попросите, пожалуйста, брокера обновить веб-терминал у себя и дать ссылку вам.

Сейчас у каждого брокера должен быть свой веб-терминал.

То есть - попросите вашего брокера дать вам ссылку на их веб терминал.
Или есть один способ (раньше работал, сейчас не проверял) - см пост
WebTerminal not working!!???
WebTerminal not working!!???
  • 2021.11.11
  • www.mql5.com
I keep on getting this screen on the attachment and it doesn't have the option to choose server except demo...
 
Этот способ и сейчас работает у моего ДЦ, но там старая версия терминала, а новую они пока не дают. Кстати, тему про удаление МТ5 из App Store тоже удалили?
 
Andy #:
Этот способ и сейчас работает у моего ДЦ, но там старая версия терминала, а новую они пока не дают. Кстати, тему про удаление МТ5 из App Store тоже удалили?
В старом веб терминале вы, наверное могли подключиться своим счетом, а в новом тут - нет, так как это только у брокера сейчас веб терминал, и брокер решает (про веб терминал брокера - у него и спросите).
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