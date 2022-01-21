MQL5. Как избавиться от "падения" кривой на графике? Кривая построена по "фракталам-экстремумам".

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Кривая

Добавил файлы.

Ошибка скорее всего во 2 файле, на показаниях которого строится МА.Увы, но сейчас индикатор ведет себя вообще безобразно, даже хуже, чем вчера.)

Извиняюсь за не соблюдение правил.

Если никому не интересно, тему можно удалить, чтобы не захламлять форум.

Файлы:
MAVolExtrC5.mq5  8 kb
VolExtrC5.mq5  17 kb
 
Urman Ru:

В строке 37 добавить -1

 
Urman Ru #:

а может проще выделить все и Del?

EMPTY_VALUE по умолчанию для буферов пробовали?

[Удален]  
Vitaly Muzichenko #:

В строке 37 добавить -1

может быть ошибка все таки в первой строке?
 
Urman Ru #:

Да . в PLOT поставил. бесполезно. Походу это для МА от фракталов не устранимо.

Продлевать до нулевого можно. До появления нового фрактала

 
Urman Ru #:

PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0.0); 

это уже в МА от фрактала

Не, в смысле линию буфера продлевать до нулевого бара (шоб не падала)

 
Urman Ru:

Прикрепите свой код (при помощи кнопки  Attach file ru). Это нужно было сделать сразу, в первом сообщении.

 
Не знаю в какую сторону считаете. Крайнее расчетное значение равно нулю. Обхожу проверкой на равенство нулю и не произвожу расчет. Рисовать будет до крайнего не нулевого значения. Костыль конечно. Но зато легкий. Если все правильно проверять, тяжелый алгоритм. Или может чего не знаю.
 
Vladimir Karputov #:

Прикрепите свой код (при помощи кнопки  ). Это нужно было сделать сразу, в первом сообщении.

Прикрепил 2 кода в первом сообщении.

Если никому не будет интересно, удалите , пжлста, всю тему.

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