MQL5. Как избавиться от "падения" кривой на графике? Кривая построена по "фракталам-экстремумам".
Urman Ru:
В строке 37 добавить -1
Urman Ru:
Прикрепите свой код (при помощи кнопки ). Это нужно было сделать сразу, в первом сообщении.
Не знаю в какую сторону считаете. Крайнее расчетное значение равно нулю. Обхожу проверкой на равенство нулю и не произвожу расчет. Рисовать будет до крайнего не нулевого значения. Костыль конечно. Но зато легкий. Если все правильно проверять, тяжелый алгоритм. Или может чего не знаю.
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Добавил файлы.
Ошибка скорее всего во 2 файле, на показаниях которого строится МА.Увы, но сейчас индикатор ведет себя вообще безобразно, даже хуже, чем вчера.)
Извиняюсь за не соблюдение правил.
Если никому не интересно, тему можно удалить, чтобы не захламлять форум.