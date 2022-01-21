Обзор рынка в мт5 деревня?
Ребят, мне нужно в обзоре видеть все акции по америке. Но обзор рынка ограничен. Скажите есть способ решить вопрос? Или мт5 это деревенский софт не для профессионального трейдинга?
запусти 2-3-4 терминала и выведи в скринер
то есть "обзор" будет отдельным приложением
Ребят, мне нужно в обзоре видеть все акции по америке. Но обзор рынка ограничен. Скажите есть способ решить вопрос? Или мт5 это деревенский софт не для профессионального трейдинга?
А для какой цели? Вы 5 тыс. символов глазами просматриваете? Вряд ли, ведь. Графиков открыть можно и того меньше - всего 100.
Программно можно использовать все символы, даже если их нет в Обзоре рынка. Напишите советник или индикатор, который будет отображать символы и нужные Вам условия, связанные с ними. Как условия изменились, отображаются уже другие символы.
Либо можно попробовать реализовать панель, куда выводить все символы в несколько колонок.
Инструментарий для реализации большинства желаний в нашей "деревне" имеется.
А для какой цели? Вы 5 тыс. символов глазами просматриваете? Вряд ли, ведь. Графиков открыть можно и того меньше - всего 100.
Программно можно использовать все символы, даже если их нет в Обзоре рынка. Напишите советник или индикатор, который будет отображать символы и нужные Вам условия, связанные с ними. Как условия изменились, отображаются уже другие символы.
Либо можно попробовать реализовать панель, куда выводить все символы в несколько колонок.
Инструментарий для реализации большинства желаний в нашей "деревне" имеется.
А для какой цели? Вы 5 тыс. символов глазами просматриваете? Вряд ли, ведь. Графиков открыть можно и того меньше - всего 100.
Программно можно использовать все символы, даже если их нет в Обзоре рынка. Напишите советник или индикатор, который будет отображать символы и нужные Вам условия, связанные с ними. Как условия изменились, отображаются уже другие символы.
Либо можно попробовать реализовать панель, куда выводить все символы в несколько колонок.
Инструментарий для реализации большинства желаний в нашей "деревне" имеется.
Так вроде бы если инструмент не в "Обзоре рынка", то котировки не закачиваются...
Так вроде бы если инструмент не в "Обзоре рынка", то котировки не закачиваются...
С экспортом котировок проблем не должно быть, тут в кодобазе есть экспортеры котировок, я себе брал в качестве основы для работы, чтобы онлайн котировки копировать из МТ5 в МТ4 (CopyRates). Там тоже нужно было тысячами акции копировать, правда, клиентов устраивало пару раз в сутки обновлять, поэтому нагрузки сильной не планировалось.
А если нужны котировки по CopyTicks(), то кажется, да, нужно добавлять в обзор рынка. Но это ведь тоже можно программно реализовать. Проблемы могут быть, потому что за один тик, если добавить один инструмент в Обзор, запросить тики, убрать инструмент из Обзора, то терминал не всегда успевает получить тики. Нужно паузу добавить. А если 50 тыс символов с паузами... Хотя может, если добавлять несколько десятков или сотен инструментов, потом по ним вытягивать тик, а потом последовательно удалять из Обзора ... Делать циклами, может и получится быстро извлекать. В общем, нужно экспериментировать. Тут все от задачи зависит.
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