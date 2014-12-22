Мобильная версия для АйФона МТ4 сообщает "Версия устарела"
Можете скриншот этого сообщения приложить?
В каком именно месте это пишется, кто точно это сообщает и к какому торговому серверу в этот момент вы подключены?
Сейчас официальный билд MetaTrader 4 for iOS под номером 709 и никаких ограничений у него нет.
Сервер Armada-Live
Сообщение может появиться не по центру экрана. При повороте телефона выравнивается по центру.
При возврате телефона в вертикальное положение сообщение так и остаётся "на боку"
Попробуйте подключиться к MetaQuotes-Demo и проверьте на нем, пожалуйста.
Я специально удалил и снова поставил программу из Аппстора и у меня никто не ругается.
Вопрос разработчикам:
Мобильная версия для АйФона МТ4 ( билд 709 ) сообщает "К сожалению, ваша программа устарела и больше не поддерживается. Для продолжения работы обновите приложение".
И две кнопки "Закрыть" и "Обновить".
При нажатии на Обновить перенаправляется на АппСтор, но обновления не просиходит. В АппСтор версия 709. Высвечивается надпись "Открыть".
При открытии опять тоже самое.
Что требуется сделать?