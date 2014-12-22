Мобильная версия для АйФона МТ4 сообщает "Версия устарела"

Вопрос разработчикам:

Мобильная версия для АйФона МТ4 ( билд 709 ) сообщает "К сожалению, ваша программа устарела и больше не поддерживается. Для продолжения работы обновите приложение".

И две кнопки "Закрыть" и "Обновить".

При нажатии на Обновить перенаправляется на АппСтор, но обновления не просиходит. В АппСтор версия 709. Высвечивается надпись "Открыть".

При открытии опять тоже самое.

Что требуется сделать?

 

Можете скриншот этого сообщения приложить?

В каком именно месте это пишется, кто точно это сообщает и к какому торговому серверу в этот момент вы подключены?

Сейчас официальный билд MetaTrader 4 for iOS под номером 709 и никаких ограничений у него нет.


 

Сервер Armada-Live

Сообщение может появиться не по центру экрана. При повороте телефона выравнивается по центру.

При возврате телефона в вертикальное положение сообщение так и остаётся "на боку"


 

Попробуйте подключиться к MetaQuotes-Demo и проверьте на нем, пожалуйста.

Я специально удалил и снова поставил программу из Аппстора и у меня никто не ругается.

год какой стоит в настройках времени в айфоне?
 
Ренат, вроде помогло удаление программы и новая установка. Видимо, были какие-то внутренние несостыковки...  Пока сообщения не выскакивают.
