Тестер не оптимизирует советник на больших промежутках МТ4 - страница 3

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Ihor Herasko #:

Только в журнале "Эксперты". И там от скрипта только одна строка того вида, которую я приводил выше:

Это означает, что вся имеющаяся история уже обработана. Далее скрипт будет поддерживать создание вновь приходящих баров. Но для стандартных ТФ это не актуально. Поэтому скрипт можно удалить после появления такой записи.

Хм, туда смотрел, все сделал по инструкции, не вышло, буду еще пробовать
 
nexagob99 #:

>> После этого таким же образом создаются ТФ М15 (значение 15), М30 (30), Н1 (60), H4 (240), D1 (1440), W1 (10080) и MN1(43200).

потом переименовать их все в правильный вид? типа EURUSDН1

Ни в коем случае. Они так и остаются: EURUSD60.hst (это H1), EURUSD43200.hst (это MN1). Иначе терминал не подхватит их.

 
 Я скрипт просто на график кидал, может его как советник запускать в тестере?
 
Ihor Herasko #:

Ни в коем случае. Они так и остаются: EURUSD60.hst (это H1), EURUSD43200.hst (это MN1). Иначе терминал не подхватит их.

У меня терминал их не подхватил

Файлы:
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nexagob99 #:
 Я скрипт просто на график кидал, может его как советник запускать в тестере?

Нет, на онлайн-график М1 (кликабельно).

 
Ihor Herasko #:

Нет, на онлайн-график М1 (кликабельно).

А, так и делаю ага, все верно значит, и то что у файлов вес маленький значит тоже верно? Значит проделаю этот путь сейчас еще раз на все ТФ. А как сделать чтобы потом тестер советников, с моим тестируемым советником подцепил эти hst?

Кстати как понять какой промежуток времени захватит скрипт? что если мне нужно 3-5 лет? Например у вас на скрине записано 87593, а у меня 13120.

 
nexagob99 #:

А, так и делаю ага, все верно значит, и то что у файлов вес маленький значит тоже верно?

Минутная история обычно не очень глубокая - порядка одного года. У меня через Архив котировок скачиваются данные до августа 2020. Поэтому все старшие ТФ будут ограничены этой историей. Чтобы получить более глубокую историю, нужно где-то раздобыть ее (у меня готовых рецептов нет)

Значит проделаю этот путь сейчас еще раз на все ТФ. А как сделать чтобы потом тестер советников, с моим тестируемым советником подцепил эти hst?

Ничего не делать. Все произойдет автоматически.

Кстати как понять какой промежуток времени захватит скрипт?

То, что видите на графике, начиная от самой крайней даты, если промотать график влево до упора, и до текущей даты.

что если мне нужно 3-5 лет?

Нужно где-то найти такую историю М1.


Например у вас на скрине записано 87593, а у меня 13120.

Это просто количество баров. У Вас история немного глубже, чем у меня.

 
Ihor Herasko #:

Минутная история обычно не очень глубокая - порядка одного года. У меня через Архив котировок скачиваются данные до августа 2020. Поэтому все старшие ТФ будут ограничены этой историей. Чтобы получить более глубокую историю, нужно где-то раздобыть ее (у меня готовых рецептов нет)

Ничего не делать. Все произойдет автоматически.

То, что видите на графике, начиная от самой крайней даты, если промотать график влево до упора, и до текущей даты.

Нужно где-то найти такую историю М1.


Это просто количество баров. У Вас история немного глубже, чем у меня.

Все понятно! спасибо!

Лет 5 назад можно было в терминале качать чуть ли не до средневековья помню, жаль что сейчас нет

 
Ну кстати на пару лет и обычное скачивание котировок работает, проблема такая, если, например я тестю период с 2018.01.01 до 2018.01.31 - все работает, если я тестю весь 2018 год, то проходов 0
 
Получается отдельно если выбрать короткий промежуток работает, если длинный, то нет, даже если это тот же год
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