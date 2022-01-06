МТ4. Неправильный расчет прибыли тестера

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Добрый день

Неправильно считается прибыль тестера. Что подрывает доверие к МТ4 в принципе.

Прибыль одного трейда должна считаться так:

для  лонга

Объем * (close - buy)

для шорта  

Объем * (sell - close)

На скрине каждый трейд неверен

***


К примеру 

20,6 * (57049,31-57155,72) 

равно -2192.046

а не -13966, как на картинке



Актив BTCUSD

Стоимость тика 0,01

Размер контракта 1

Валюта USD

Спред 0

Депозит 1000000

Файлы:
mt4.png  53 kb
 
Спред и депозит понравились. А что такое Close? 
 
Алексей Тарабанов #:
Спред и депозит понравились. А что такое Close? 

Я бы пошел дальше и спросил, что такое buy и sell )) Мне, к примеру, такие цены неизвестны. Ну и с рисунками как-то не срослось у ТС.

 
Господа, а вы тестером не пользовались никогда? buy, sell - цена входа в позицию, close - цена выхода
 
Mikhail Sayno #:
Господа, а вы тестером не пользовались никогда? buy, sell - цена входа в позицию, close - цена выхода

Нет таких цен - buy, sell. Есть цены Ask (открытие buy) и Bid (цена открытия sell). Для закрытия нет цены close. Есть, опять же, Ask (цена закрытия Sell) и Bid (цена закрытия Buy). На основании этих цен и производятся расчеты. Кроме того, в тестере еще учитываются свопы и комиссии (насчет комиссий не уверен, давно не проверял их наличие).

Также не видно рисунков, на которые Вы ссылаетесь.

 
Mikhail Sayno #:
Господа, а вы тестером не пользовались никогда? buy, sell - цена входа в позицию, close - цена выхода

Никто не пользовался, только вы все знаете, смысл вам задавать вопросы нам не ясен.

 
Наверное там по крипте спред огромный потому и разница?
 
Ihor Herasko #:

Нет таких цен - buy, sell. Есть цены Ask (открытие buy) и Bid (цена открытия sell). Для закрытия нет цены close. Есть, опять же, Ask (цена закрытия Sell) и Bid (цена закрытия Buy). На основании этих цен и производятся расчеты. Кроме того, в тестере еще учитываются свопы и комиссии (насчет комиссий не уверен, давно не проверял их наличие). Также не видно рисунков, на которые Вы ссылаетесь.

Рисунок убрал модератор, я его восстановил. Свопы - откуда? Может есть % за шорт, но где его посмотреть? И вообще, получается, что размер дополнительных расходов по 600 баксов со сделки на один биток, что абсолютно нереально на практике.

Тестер пишет цены входа (см. рисунок). По биду или аску, неважно -  есть цена входа, в которой уже сидит и бид и аск и спред. Или тестер врет с ценой входа? Даже если так , разницу в расчетах не объяснить добавлением маленького спреда.

Buy, Sell, Close - не я придумал. Это термины тестера, см. рисунок

И добавлю, система может быть входит по аску только но покупку, хотя задано, что спред нулевой. На продажу цена совпадает с ценой открытия очередного бара.

 
transcendreamer #:
Наверное там по крипте спред огромный потому и разница?
Я задаю спред равен нулю. Плюс, тестер пишет цену входа в позицию, которая должна уже учитывать спред.
 
Mikhail Sayno #:

Рисунок убрал модератор, я его восстановил.

Вот это уже другой разговор - есть цифры, есть предмет расчета.

Берем самую первую сделку Buy. Цена открытия: 54 688.45. Цена закрытия: 56 699.46. Разность: 2 011.01. Это 201 101 тик. Стоимость пункта 0.01 для одного лота. Значит, для этой сделки прибыль без учета других расходов: 201 101 * 20 * 0.01 = 40 220.2

Свопы - откуда?

От ДЦ (брокера). К примеру, у моего брокера он составляет -23.123 для лонгов за один лот.


Так как ордер buy пробыл в рынке со среды на четверг (тройной своп) и с четверга на пятницу (одинарный своп), то из ожидаемой прибыли нужно будет вычесть: (23.123 * 3 + 23.123) * 20 = 1849.84.

Да, если вычесть 40 202.2 - 1849.84, то никак не получаем 28 181.32. Но, по крайней мере, уже должно быть понятно, что кроме цен открытия и закрытия нужно учитывать и некоторые другие показатели. Возможно, у Вашего брокера своп выше. А может тестер все-таки учитывает комиссию.

Чтобы проверить, какие показатели сделки не были учтены, при закрытии каждого ордера распечатайте всю имеющуюся информацию по нему (функция OrderPrint или же набор OrderProfit, OrderSwap, OrderComission и т. д.)

 
Ihor Herasko #:

Вот это уже другой разговор - есть цифры, есть предмет расчета.

Берем самую первую сделку Buy. Цена открытия: 54 688.45. Цена закрытия: 56 699.46. Разность: 2 011.01. Это 201 101 тик. Стоимость пункта 0.01 для одного лота. Значит, для этой сделки прибыль без учета других расходов: 201 101 * 20 * 0.01 = 40 220.2

От ДЦ (брокера). К примеру, у моего брокера он составляет -23.123 для лонгов за один лот.


Так как ордер buy пробыл в рынке со среды на четверг (тройной своп) и с четверга на пятницу (одинарный своп), то из ожидаемой прибыли нужно будет вычесть: (23.123 * 3 + 23.123) * 20 = 1849.84.

Да, если вычесть 40 202.2 - 1849.84, то никак не получаем 28 181.32. Но, по крайней мере, уже должно быть понятно, что кроме цен открытия и закрытия нужно учитывать и некоторые другие показатели. Возможно, у Вашего брокера своп выше. А может тестер все-таки учитывает комиссию.

Чтобы проверить, какие показатели сделки не были учтены, при закрытии каждого ордера распечатайте всю имеющуюся информацию по нему (функция OrderPrint или же набор OrderProfit, OrderSwap, OrderComission и т. д.)

Спасибо, делаю  OrderPrint 
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