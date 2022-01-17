Как исправить?

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Попытался сегодня изменить привязанный к аккаунту e-mail. Получил ответ: "Ваша учётная запись ограничена в правах. Вы не можете писать публичные сообщения и править персональную информацию". Это где же я так нагрешил-то? И как это исправить?

У меня, кстати, изначально такой статус. Просто ранее не нужно было привязку почты менять.

 
Прошло 9 дней. А в ответ тишина. Мож подскажет кто куда обратиться-то?
 
Так что, вообще ни чего сделать нельзя?
 

В сервисдеск обращались? Если и к нему нет доступа то внизу сайта есть ссылка на контакты и обращения.

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