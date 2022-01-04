Что за ярлыки? Как отключить?

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Что за ярлыки?

Как отключить?

Они не кликабельны. При наведении мишки всплывает окно с краткой новостью, типа:

-Число регистраций новых автомобилей г/г.

-Расходы на строительство м/м 0,4% / 0,7%.

-Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от Mar.

Что за ярлыки?

 
VazHelsing:

Что за ярлыки?

Как отключить?

Они не кликабельны. При наведении мишки всплывает окно с краткой новостью, типа:

-Число регистраций новых автомобилей г/г.

-Расходы на строительство м/м 0,4% / 0,7%.

-Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от Mar.

Это ярлыки Календаря. Управление ярлыками осуществляется по правому клику во вкладке Календаря:

 
VazHelsing:

Что за ярлыки?

Это новости

Как отключить?

Инструменты - Календарь - ПКМ - Показывать на графиках - Удалить все события. Затем все то же самое, но в конце - Автообновление (галка должна быть снята).

 
Вкладка календаря -- меню правой кнопкой мыши -- Show on charts -- Delete all events
 

Благодарочка.


Vladimir Karputov #:

Это ярлыки Календаря. Управление ярлыками осуществляется по правому клику во вкладке Календаря:

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