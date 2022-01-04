Что за ярлыки? Как отключить?
VazHelsing:
Что за ярлыки?
Как отключить?
Они не кликабельны. При наведении мишки всплывает окно с краткой новостью, типа:
-Число регистраций новых автомобилей г/г.
-Расходы на строительство м/м 0,4% / 0,7%.
-Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от Mar.
Это ярлыки Календаря. Управление ярлыками осуществляется по правому клику во вкладке Календаря:
VazHelsing:
Что за ярлыки?
Это новости
Как отключить?
Инструменты - Календарь - ПКМ - Показывать на графиках - Удалить все события. Затем все то же самое, но в конце - Автообновление (галка должна быть снята).
Вкладка календаря -- меню правой кнопкой мыши -- Show on charts -- Delete all events
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
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Что за ярлыки?
Как отключить?
Они не кликабельны. При наведении мишки всплывает окно с краткой новостью, типа:
-Число регистраций новых автомобилей г/г.
-Расходы на строительство м/м 0,4% / 0,7%.
-Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от Mar.