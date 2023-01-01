С Новым годом!
С наступающим 2022 годом!
с Новым Годом, с новым счастьем.
2022 - год трех двоек. 01.02.2022 будет 4 двойки. 02.02.2022 - 5 двоек. 22.02.2022 - 6 двоек
Двойка означает хрупкий баланс между гармонией и разрушением, честью и желанием, долгом и желанием получить выгоду.
Число 2 является символом скрытых возможностей и не реализованных способностей.
Двойка является линией, которая четко показывает на правильный путь. Это число говорит о том,
что в жизни придется сделать выбор, и порой он отличается от ранее построенных планов.
Год тигра, сильного хищника. Берегитесь трейдеры - тигр сожрет депозиты. Как?
Тигр распугает лосей, для защиты лоси выйдут ближе к жилью людей. Берегитесь лосей.
Несколько дней спред прыгает, то расширится, сбивая Stop Loss, то успокоится.
с Новым Годом, с новым счастьем. Будьте осторожны и это принесет удачу...
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С наступающим 2022 годом!
Всем отличного здоровья и хорошего профита в Новом году!