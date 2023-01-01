С Новым годом!

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С наступающим 2022 годом!

Всем отличного здоровья и хорошего профита в Новом году!

 

С наступающим 2022 годом!

 

с Новым Годом, с новым счастьем.
2022 - год трех двоек. 01.02.2022 будет 4 двойки. 02.02.2022 - 5 двоек. 22.02.2022 - 6 двоек
Двойка означает хрупкий баланс между гармонией и разрушением, честью и желанием, долгом и желанием получить выгоду.
Число 2 является символом скрытых возможностей и не реализованных способностей.
Двойка является линией, которая четко показывает на правильный путь. Это число говорит о том,
что в жизни придется сделать выбор, и порой он отличается от ранее построенных планов.


Год тигра, сильного хищника. Берегитесь трейдеры - тигр сожрет депозиты. Как?
Тигр распугает лосей, для защиты лоси выйдут ближе к жилью людей. Берегитесь лосей.
Несколько дней спред прыгает, то расширится, сбивая Stop Loss, то успокоится.
с Новым Годом, с новым счастьем. Будьте осторожны и это принесет удачу...

 
С НОВЫМ ГОДОМ! РЕАЛИЗАЦИИ ТОРГОВЫХ ФАНТАЗИЙ И ПЛАНОВ НА БИРЖЕ!
 
С новым годом!

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Поздравляю ВСЕХ с наступившим НОВЫМ ГОДОМ!!!!! :-)
 
Mihail Marchukajtes #:
Поздравляю ВСЕХ с наступившим НОВЫМ ГОДОМ!!!!! :-)

Не а ни чё что я тут вроде как бы с поздравлениями и всё такое???? Почему ветка не в ТОПе? Не понимаю.... :-)

 
Mihail Marchukajtes #:

Не а ни чё что я тут вроде как бы с поздравлениями и всё такое???? Почему ветка не в ТОПе? Не понимаю.... :-)

Наш китайский НГ был 1 февраля. Мы уже протрезвели.

PS: Старый китайский НГ будет 14 февраля. Но Китай об этом ещё не догадывается.

 
В остальном хочу пожелать в новом наступающем году безоткатных трендов вашего направления :-)
 
Mihail Marchukajtes #:
В остальном хочу пожелать в новом наступающем году безоткатных трендов вашего направления :-)

Тогда мы скупим весь мир! :)

 
JRandomTrader #:

Тогда мы скупим весь мир! :)

Купить не проблема, а кому его потом продать? Возникнет кризис ликвидности :-(
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