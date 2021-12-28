Робот открывает Абсолютно одинаковые позиции. - страница 2

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Mihail Marchukajtes #:

Согласен, сейчас уточнил свой код оказывается вот как у меня сделано...

Тогда открываем позицию....
Торговый приказ нужно контролировать (контролировать исполнение торгового приказа). Нельзя просто так запулить приказ - необходим контроль за исполнением.
 
Vladimir Karputov #:
Торговый приказ нужно контролировать (контролировать исполнение торгового приказа). Нельзя просто так запулить приказ - необходим контроль за исполнением.
Ну я если что мочу приказы в пятикратном цикле, пока *** не исполнится.... :-) ибо ***.. :-) Юмор у меня такой, простите :-)
 
Mihail Marchukajtes #:
Ну я если что мочу приказы в пятикратном цикле, пока *** не исполнится.... :-) ибо ***.. :-) Юмор у меня такой, простите :-)

я **чу приказы в течении до нескольких часов, пока *** не исполнится по цене не хуже чем хочу :-) сермяжная правда жизни 

иначе сигналы на "хвостиках" ускальзывают


 
Aleksandr55777:
Как сделать так, чтоб мой робот не открывал одновременно кучу Абсолютно одинаковых позиций?К примеру некоторое время назад открылись 5 позиций gbp/jpy, и все 5 по цене 153.51.  

Решил проблему? Если  нужен пример кода моего решения  - пиши в личку.

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