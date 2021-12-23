Кто реально зарабатывает на фин. рынках? - страница 2
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всю жизнь торгую флеты.
В основном ночные.
доходность в профиле можете посмотреть.
А вот с трендами у меня как то не складывается.
А как Вы флэты торгуете?
Торгую только роботом. Внизу покупаю, вверху продаю. Тут ничего сверхестественного.
из круга знакомых (которые на расстоянии руки) стабильно от финансовых рынков зарабатывают MQL, ДЦ (имена озвучивать нельзя), пара "аналитиков/сенсеев" типа Герчика, счётное число фрилансеров у которых уже свои проекты и стабильная аудитория, кодо-блогеры а-ля наши Толстые..собственно перечень можно закончить. У всех прочих фин.рынки, тем паче форекс, не являются основным,надёжным и постоянным способом заработка. Инвест макушки капитала в лучшем случае. Про худший можно не говорить. Даже "сигналы" крайне рискованный и обилующий обманом способ "заработка", и даже при этом владельцы периодично влетают.
Торгую только роботом. Внизу покупаю, вверху продаю. Тут ничего сверхестественного.
А если сильный тренд начнётся или слабый, но тренд?
Советник реагирует на тренды - смещая канал.
Если сильный тренд, то все равно будет откат и сделка закроется пусть даже в минус. Главное чтоб прибыль на флетовом участке была больше чем убытки от трендов.
При слабом тренде, сделки совпадающие с трендом закроются в плюс, те что против тренда закроются с прибылью или убытком близким к нулю.
Поэтому торгую вечером и ночью.
Кроме того торгуется до 12 пар что обеспечивает диверсификацию.
Выглядит это примерно так