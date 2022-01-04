Врет статистика подсчета в сигналах! - страница 2

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Ilya Vasenin #:

Так вот как раз проценты нужно именно складывать.

База это депозит. На каждый месяц судя по отчету тело депозита является базой и сверху начисляют процент от базы. Что бы в деньгах понимать реальную доходность и мат ожидание нужно складывать сами проценты. Без учёта базы депозита.

А так получается что у сигнала просадка ( на момент пика доходность 400%) а с выхода из просадки к тому же балансу доходность пишет 420% - но реально депозит к тому и вернулся. Откуда 20% накрутилось?)


Это как в банке врут в втб24 считал кредит. По программе дают 7-8% годовых. А если посчитать получается 21.55% годовых. Но ни кто же не считает)

Ваш подход отличается от общепринятого, когда проценты (а точнее коэффициенты роста) перемножаются, то есть капитализируются, вся индустрия живёт именно так: показатели дают понять во сколько раз вырос счёт за период, а не на сколько, это нужно принять и смириться, либо сделать свой собственный сервис-калькулятор.

Сервис MQL всё правильно считает, а для примера можете сравнить методику myfxbook: 

 

Несложно видеть что здесь тоже компаундированный доход (по сложным процентам), и это не просто так придумали, это рекомендации института CFA Institute, занимающегося глобальными стандартами в инвест/трейдинг-индустрии, в частности см. Global Investment Performance Standards: https://www.cfainstitute.org/en/ethics-standards/codes/gips-standards

Также и в эконометрике например посмотрите для общей эрудиции понятия базисного и цепного индекса, и чтобы получить рост/падение за период, нужно перемножать коэффициенты, а не складывать.

Я понимаю что может иногда возникнуть недопонимание как с вопросом "Откуда 20% накрутилось?)" - но тут важно понять что мультипликативная модель не обязательно должна совпадать с аддитивной моделью (простых процентов) - просто потому что цель измерения прибыльности другая, цель в том чтобы показать насколько хорошо трейдер в среднем способен торговать безотносительно того какой был депозит в деньгах, и компаундированная доходность отвечает на этот вопрос, так же и с кредитами в ВТБ 😉

В любом случае можете смотреть реальный кэшфлоу по счету сигнала с помощью показателей баланс, пополнения, выводы - для того их и сделали.

 
transcendreamer #:

Ваш подход отличается от общепринятого, когда проценты (а точнее коэффициенты роста) перемножаются, то есть капитализируются, вся индустрия живёт именно так: показатели дают понять во сколько раз вырос счёт за период, а не на сколько, это нужно принять и смириться, либо сделать свой собственный сервис-калькулятор.

Сервис MQL всё правильно считает, а для примера можете сравнить методику myfxbook: 

 

Несложно видеть что здесь тоже компаундированный доход (по сложным процентам), и это не просто так придумали, это рекомендации института CFA Institute, занимающегося глобальными стандартами в инвест/трейдинг-индустрии, в частности см. Global Investment Performance Standards: https://www.cfainstitute.org/en/ethics-standards/codes/gips-standards

Также и в эконометрике например посмотрите для общей эрудиции понятия базисного и цепного индекса, и чтобы получить рост/падение за период, нужно перемножать коэффициенты, а не складывать.

Я понимаю что может иногда возникнуть недопонимание как с вопросом "Откуда 20% накрутилось?)" - но тут важно понять что мультипликативная модель не обязательно должна совпадать с аддитивной моделью (простых процентов) - просто потому что цель измерения прибыльности другая, цель в том чтобы показать насколько хорошо трейдер в среднем способен торговать безотносительно того какой был депозит в деньгах, и компаундированная доходность отвечает на этот вопрос, так же и с кредитами в ВТБ 😉

В любом случае можете смотреть реальный кэшфлоу по счету сигнала с помощью показателей баланс, пополнения, выводы - для того их и сделали.

Вы правы. Я Вас услышал 🙂
 

Выше дал неправильную ссылку на стандарт CFA, исправляюсь: 

https://www.cfainstitute.org/-/media/documents/code/gips/2020-gips-standards-firms.ashx

(начиная с раздела Composite Returns)

 
Благодарю, ознакомлюсь. Получается я неплохо торгую 😊
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