Запрет Трейдера на открытие позиции
Я ничего не запрещал.
Как починить?
Дык, не было цены заявленной
Я ничего не запрещал.
Как починить?
Просто для интереса - попробуйте переключить интерфейс терминала на Английский - может будет более понятное описание?
Хитро :). Значит это сообщение сервера, а локаль сервера на Русском. А вот что за ошибка - я могу только гадать.
Гадать долго не пришлось.
Коды возврата Plaza II
315 (Запрет Трейдера на открытие поз)иции по клиентскому счету.
У меня счета открыты на родственников, в том числе и на жену.
На ее счете возникает ошибка.
Видимо биржа решила, что мы манипулируем рынком! :)
Добавлено
В КВИК тоже самое, но полное описание
Гадать долго не пришлось.
Коды возврата Plaza II
315 (Запрет Трейдера на открытие поз)иции по клиентскому счету.
У меня счета открыты на родственников в том числе и на жену.
Видимо биржа решила, что мы манипулируем рынком! :)
Вот,- раскололся. А ведь просто не было цены Ask, была цена Bid, а заявка на покупку.
Гадать долго не пришлось.
Коды возврата Plaza II
315 (Запрет Трейдера на открытие поз)иции по клиентскому счету.
У меня счета открыты на родственников, в том числе и на жену.
На ее счете возникает ошибка.
Видимо биржа решила, что мы манипулируем рынком! :)
Добавлено
В КВИК тоже самое, но полное описание
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Я ничего не запрещал.
Как починить?