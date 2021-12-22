Запрет Трейдера на открытие позиции

Новый комментарий
 

Я ничего не запрещал.

Как починить?

 
prostotrader:

Я ничего не запрещал.


Как починить?

Дык, не было цены заявленной

 
prostotrader:

Я ничего не запрещал.

Как починить?

Просто для интереса - попробуйте переключить интерфейс терминала на Английский - может будет более понятное описание?

 
Vladimir Karputov #:

Просто для интереса - попробуйте переключить интерфейс терминала на Английский - может будет более понятное описание?

В английском варианте, ошибка пишется тоже по русски :)

 
prostotrader #:

В английском варианте, ошибка пишется тоже по русски :)

Весело. Короче, сам не разрешил (запретил) открыть по доступной цене. 

 
prostotrader #:

В английском варианте, ошибка пишется тоже по русски :)

Хитро :). Значит это сообщение сервера, а локаль сервера на Русском. А вот что за ошибка - я могу только гадать. 

 
Vladimir Karputov #:

Хитро :). Значит это сообщение сервера, а локаль сервера на Русском. А вот что за ошибка - я могу только гадать. 

Гадать долго не пришлось.

Коды возврата Plaza II

315 (Запрет Трейдера на открытие поз)иции по клиентскому счету.

У меня счета открыты на родственников, в том числе и на жену.

На ее счете возникает ошибка.

Видимо биржа решила, что мы манипулируем рынком! :)

Добавлено

В КВИК тоже самое, но полное описание


 
prostotrader #:

Гадать долго не пришлось.

Коды возврата Plaza II

315 (Запрет Трейдера на открытие поз)иции по клиентскому счету.

У меня счета открыты на родственников в том числе и на жену.

Видимо биржа решила, что мы манипулируем рынком! :)

Вот,- раскололся. А ведь просто не было цены Ask, была цена Bid, а заявка на покупку. 

 
Алексей Тарабанов #:

Вот,- раскололся. А ведь просто не было цены Ask, была цена Bid, а заявка на покупку. 

Все уже давно поняли, что Вы хотели сказать....

 
prostotrader #:

Все уже давно поняли, что Вы хотели сказать....

Ну, извините за помощь, о которой Вы просили. 

 
prostotrader #:

Гадать долго не пришлось.

Коды возврата Plaza II

315 (Запрет Трейдера на открытие поз)иции по клиентскому счету.

У меня счета открыты на родственников, в том числе и на жену.

На ее счете возникает ошибка.

Видимо биржа решила, что мы манипулируем рынком! :)

Добавлено

В КВИК тоже самое, но полное описание


Айпишники мониторят вполне возможно.
123
Новый комментарий