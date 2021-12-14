Вопрос по клирингу

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[Удален]  

Добрый день!

Не смейтесь сильно, плиз)

Я не первый раз замечаю разные цены во время клиринга. Обвел кружочками красными суть вопроса)

Надеюсь, исходя из картинки ниже, несформулированный вопрос/вопросы будет понятен))

клиринг234


Я не знаю, какой правильный вопрос задавать тут, но попробую: "Почему так?" "В чем суть?

 
Account_:

Добрый день!

Не смейтесь сильно, плиз)

Я не первый раз замечаю разные цены во время клиринга. Обвел кружочками красными суть вопроса)

Надеюсь, исходя из картинки ниже, несформулированный вопрос/вопросы будет понятен))



Я не знаю, какой правильный вопрос задавать тут, но попробую: "Почему так?" "В чем суть?

Не по аск и бид, а по ласт происходит клиринг.

А почему время у Вас 13-12?

Смысл было делать картинки в это время?

[Удален]  
prostotrader #:

Не по аск и бид, а по ласт происходит клиринг.

А почему время у Вас 13-12?

Смысл было делать картинки в это время?

Время там 14:02 :) 

Во время клиринга сделал PrtSc и цена меняется во время клиринга, 4703 была цена - это ласт?)

 
Account_ #:

Время там 14:02 :) 

Во время клиринга сделал PrtSc и цена меняется во время клиринга, 4703 была цена - это ласт?)

Цена в клиринг 4585

Вообще-то это форум по МТ5, а не по КВИК

[Удален]  
prostotrader #:

Цена в клиринг 4585

Вообще-то это форум по МТ5, а не по КВИК

Походу разница есть, значить..

Ладно.. Спасибо)

 
Account_ #:

Походу разница есть, значить..

Ладно.. Спасибо)

Что у Вас за таблица (где обведено синим)?


[Удален]  
prostotrader #:

Что у Вас за таблица (где обведено синим)?


"Котировки фьючерсов"

Я видел там цифру, да) 

Но почему-то цифра в табличке "Состояние счета" отличается) И такое дело не в первый раз ужо у меня, даже при закрытых позициях во время клиринга) 

 
Account_ #:

"Котировки фьючерсов"

Я видел там цифру, да) 

Но почему-то цифра в табличке "Состояние счета" отличается) И такое дело не в первый раз ужо у меня, даже при закрытых позициях во время клиринга) 

Ну, во-первых нужно выбрать не "Все позиции", а "Открытые"

И в последнее время с Квиком что-то не все нормально... 

[Удален]  
prostotrader #:

Ну, во-первых нужно выбрать не "Все позиции", а "Открытые"

И в последнее время с Квиком что-то не все нормально... 

Надо попробовать другие терминалы у др. брокеров, но это в след. году я буду делать)

Да, согласен, квик тормозит сильно у меня - при выставлении заявок в стакан мышкой (пример ниже на картинке), например, не сразу отображается сколько контрактов выставил.. - глючит визуальная часть (или что там глючит)

Бывает, что продавая свои покупки "в ноль" (т.е. купил 5шт., например, цена подросла - продаю 5шт.  по одной цене в стакане, чтобы закрыть позицию) я еще и продаю по той же цене в новую позицию)) Не очень удобно.. но пока на таком уровне освоил квик - и не в восторге. И да, я не обновлял до новой версии.

Знаю, что есть терминалы другие, приводы для скальпинга и т.п., но не пробовал пока.. В след. году) 

продажа пример


И еще об "уровне сервиса": при попытке обновить квик сейчас, я получаю вот такое сообщение (после перехода по ссылке):

ошибка


Но у меня винда 11... )


P.S. Это всё похоже на "Интересное и Юмор", но что делать))) Пока вот так колбашусь)

 
Да уж, как поперла куча народу на биржу, так сразу всё посыпалось, нет ни одной нормальной конторы с нормальным терминалом, даже прости господи, пивовар-затейник, и тот лажать стал. куда катится мир.
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