Вопрос по клирингу
Добрый день!
Не смейтесь сильно, плиз)
Я не первый раз замечаю разные цены во время клиринга. Обвел кружочками красными суть вопроса)
Надеюсь, исходя из картинки ниже, несформулированный вопрос/вопросы будет понятен))
Я не знаю, какой правильный вопрос задавать тут, но попробую: "Почему так?" "В чем суть?"
Не по аск и бид, а по ласт происходит клиринг.
А почему время у Вас 13-12?
Смысл было делать картинки в это время?
Что у Вас за таблица (где обведено синим)?
"Котировки фьючерсов"
Я видел там цифру, да)
Но почему-то цифра в табличке "Состояние счета" отличается) И такое дело не в первый раз ужо у меня, даже при закрытых позициях во время клиринга)
"Котировки фьючерсов"
Я видел там цифру, да)
Но почему-то цифра в табличке "Состояние счета" отличается) И такое дело не в первый раз ужо у меня, даже при закрытых позициях во время клиринга)
Ну, во-первых нужно выбрать не "Все позиции", а "Открытые"
И в последнее время с Квиком что-то не все нормально...
Ну, во-первых нужно выбрать не "Все позиции", а "Открытые"
И в последнее время с Квиком что-то не все нормально...
Надо попробовать другие терминалы у др. брокеров, но это в след. году я буду делать)
Да, согласен, квик тормозит сильно у меня - при выставлении заявок в стакан мышкой (пример ниже на картинке), например, не сразу отображается сколько контрактов выставил.. - глючит визуальная часть (или что там глючит)
Бывает, что продавая свои покупки "в ноль" (т.е. купил 5шт., например, цена подросла - продаю 5шт. по одной цене в стакане, чтобы закрыть позицию) я еще и продаю по той же цене в новую позицию)) Не очень удобно.. но пока на таком уровне освоил квик - и не в восторге. И да, я не обновлял до новой версии.
Знаю, что есть терминалы другие, приводы для скальпинга и т.п., но не пробовал пока.. В след. году)
И еще об "уровне сервиса": при попытке обновить квик сейчас, я получаю вот такое сообщение (после перехода по ссылке):
Но у меня винда 11... )
P.S. Это всё похоже на "Интересное и Юмор", но что делать))) Пока вот так колбашусь)
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Добрый день!
Не смейтесь сильно, плиз)
Я не первый раз замечаю разные цены во время клиринга. Обвел кружочками красными суть вопроса)
Надеюсь, исходя из картинки ниже, несформулированный вопрос/вопросы будет понятен))
Я не знаю, какой правильный вопрос задавать тут, но попробую: "Почему так?" "В чем суть?"