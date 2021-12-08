Включил уведомления, не открываются позиции?
Что именно Вы включили? Покажите настройки терминала (скриншот).
И опишите, что именно у Вас произошло и что Вам не нравиться? Пока ничего не ясно из Вашего пояснения.
Что именно Вы включили? Покажите настройки терминала (скриншот).
И опишите, что именно у Вас произошло и что Вам не нравиться? Пока ничего не ясно из Вашего поясВключил
Влючил уведомления в настройках. Через некоторое время обнаружил, что эксперт, который до этого нормально торговал, сообщил в журнале что открыл позицию, и даже отправил мне уведомление,
но реально позицию не открыл.
Влючил уведомления в настройках. Через некоторое время обнаружил, что эксперт, который до этого нормально торговал, сообщил в журнале что открыл позицию, и даже отправил мне уведомление,
но реально позицию не открыл.
Какая взаимосвязь между "включил уведомления" и "эксперт не открыл позицию"?
Разбирайтесь с кодом Вашего советника, ищите ошибки. Как Я вижу на Вашем скриншоте у Вас даже не включена кнопка автоторговля ( ) - поэтому у Вас в принципе никакой советник не сможет торговать.
Какая взаимосвязь между "включил уведомления" и "эксперт не открыл позицию"?
Разбирайтесь с кодом Вашего советника, ищите ошибки. Как Я вижу на Вашем скриншоте у Вас даже не включена кнопка автоторговля ( ) - поэтому у Вас в принципе никакой советник не сможет торговать.
Скриншот с другого терминала, т.к. тот на VPS. Советник рельно торгует, закрывает и открывает противоположную позицию одновременно, позицию лонг он закрыл , а шортовую не открыл, хотя сообщение об открытии в журнале есть, см. первое сообщение.
Скриншот с другого терминала, т.к. тот на VPS. Советник рельно торгует, закрывает и открывает противоположную позицию одновременно, позицию лонг он закрыл , а шортовую не открыл, хотя сообщение об открытии в журнале есть, см. первое сообщение.
Повторяю: "Какая взаимосвязь между "включил уведомления" и "эксперт не открыл позицию"?"
Ищите ошибки в коде советника.
Сегодня включил в настройках терминала уведомления и возникла следующая ситуация:
Вкладка журнал -
Владка Эксперт -
Реально открытая позиция отсутствует, советник торговал исправно.
В чем причина?
А где Вы торгуете?
Скриншот с другого терминала, т.к. тот на VPS. Советник рельно торгует, закрывает и открывает противоположную позицию одновременно, позицию лонг он закрыл , а шортовую не открыл, хотя сообщение об открытии в журнале есть, см. первое сообщение.
На VPS не должно быть такого долгого исполнения
done in 87.763 ms
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Сегодня включил в настройках терминала уведомления и возникла следующая ситуация:
Вкладка журнал -
Владка Эксперт -
Реально открытая позиция отсутствует, советник торговал исправно.
В чем причина?