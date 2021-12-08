Включил уведомления, не открываются позиции?

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Сегодня включил в настройках терминала уведомления и возникла следующая ситуация:

Вкладка журнал - 

2021.12.08 17:00:00.261 Trades '5532071': accepted instant sell 1 #RIZ1 at 163590 sl: 164640 (deviation: 10)
2021.12.08 17:00:00.274 Trades '5532071': deal #502157553 sell 1 #RIZ1 at 163590 done (based on order #502477150)
2021.12.08 17:00:00.276 Trades '5532071': order #502477150 sell 1 / 1 #RIZ1 at 163590 done in 87.763 ms
2021.12.08 17:00:00.937 Notifications notification 'added order #502477150 sell 1 #RIZ1 at 163590 sl: 164640' sent to 'CB5BD6F1'
2021.12.08 17:00:01.140 Notifications notification 'deal #502157553 sell 1 #RIZ1 at 163590 done, profit: 830.00 RUB, based on order #502477150 sell 1 #RIZ1 at 163590' sent to 'CB5BD6F1'

Владка Эксперт -

2021.12.08 17:00:00.188 Exp_CMO_Duplex (#RIZ1,M30) <<< ============ SellPositionOpen_M1(): Открываем Sell позицию по #RIZ1 ============ >>>
2021.12.08 17:00:00.280 Exp_CMO_Duplex (#RIZ1,M30) <<< ============ SellPositionOpen_M1(): Sell позиция по #RIZ1 долита объёмом 1.0000 ============ >>>

Реально открытая позиция отсутствует, советник торговал исправно.

В чем причина?

Настройки платформы - Начало работы - Справка по MetaTrader 5
Настройки платформы - Начало работы - Справка по MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Торговая платформа обладает множеством настроек, что позволяет организовать работу в ней так, как это удобно именно вам. Выполните команду...
 

Что именно Вы включили? Покажите настройки терминала (скриншот).

И опишите, что именно у Вас произошло и что Вам не нравиться? Пока ничего не ясно из Вашего пояснения.

 
Vladimir Karputov #:

Что именно Вы включили? Покажите настройки терминала (скриншот).

И опишите, что именно у Вас произошло и что Вам не нравиться? Пока ничего не ясно из Вашего поясВключил

Влючил уведомления в настройках. Через некоторое время обнаружил, что эксперт, который до этого нормально торговал, сообщил в журнале что открыл позицию, и даже отправил мне  уведомление,

но реально позицию не открыл.

Файлы:
lyjzxgoknr.jpg  535 kb
 
ovkaz #:

Влючил уведомления в настройках. Через некоторое время обнаружил, что эксперт, который до этого нормально торговал, сообщил в журнале что открыл позицию, и даже отправил мне  уведомление,

но реально позицию не открыл.

Какая взаимосвязь между "включил уведомления" и "эксперт не открыл позицию"?

Разбирайтесь с кодом Вашего советника, ищите ошибки. Как Я вижу на Вашем скриншоте у Вас даже не включена кнопка автоторговля ( Algo Tradindg Off) - поэтому у Вас в принципе никакой советник не сможет торговать.

 
Vladimir Karputov #:

Какая взаимосвязь между "включил уведомления" и "эксперт не открыл позицию"?

Разбирайтесь с кодом Вашего советника, ищите ошибки. Как Я вижу на Вашем скриншоте у Вас даже не включена кнопка автоторговля ( ) - поэтому у Вас в принципе никакой советник не сможет торговать.

Скриншот с другого терминала, т.к. тот на VPS. Советник рельно торгует, закрывает и открывает противоположную позицию одновременно, позицию лонг он закрыл , а шортовую не открыл, хотя сообщение об открытии в журнале есть, см. первое сообщение.

 
ovkaz #:

Скриншот с другого терминала, т.к. тот на VPS. Советник рельно торгует, закрывает и открывает противоположную позицию одновременно, позицию лонг он закрыл , а шортовую не открыл, хотя сообщение об открытии в журнале есть, см. первое сообщение.

Повторяю: "Какая взаимосвязь между "включил уведомления" и "эксперт не открыл позицию"?"

Ищите ошибки в коде советника.

 
ovkaz:

Сегодня включил в настройках терминала уведомления и возникла следующая ситуация:

Вкладка журнал - 

Владка Эксперт -

Реально открытая позиция отсутствует, советник торговал исправно.

В чем причина?

А где Вы торгуете?

 
ovkaz #:

Скриншот с другого терминала, т.к. тот на VPS. Советник рельно торгует, закрывает и открывает противоположную позицию одновременно, позицию лонг он закрыл , а шортовую не открыл, хотя сообщение об открытии в журнале есть, см. первое сообщение.

На VPS не должно быть такого долгого исполнения 

done in 87.763 ms
 
prostotrader #:

А где Вы торгуете?

BCS, может сбой связи, но позиция не открылась, первый раз такое.

 
ovkaz #:

BCS, может сбой связи, но позиция не открылась, первый раз такое.

Не Брокер, а биржа какая?

#RIZ1

Это же кастомный символ?

Т.е Вы в тестере торгуете?

 
prostotrader #:

Не Брокер, а биржа какая?

Это же кастомный символ?

Т.е Вы в тестере торгуете?

Демо счет БКС, Московская биржа , ФОРТС, здесь тестирую алгоритмы. Вообще торгую только на Московской бирже, акции и фьючерсы, валют и форекс не мое.

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