Проблема с выводом на Webmoney - страница 2
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У меня перестал работать вывод на Webmoney, не пойму в чем причина.
Получаю такое сообщение: "Webmoney payment system has rejected the withdrawal operation. Please contact the bank that issued your card for details. "
У кого нибудь работает вывод или это общая проблема?
То же самое, на данный момент вывод WMZ не работает.
Проблема осталась
Переведите на русский плиз
Webmoney теперь отчитывается по операциям с рублевыми кошельками. До этого это были титульные знаки. Все эти обновления из-за этого.
Теперь все платежные системы отчитываются. Это все затеяно, чтобы повысить собираемость налогов.
Ответ сервисдеск:
Dear user,
The problem is on the payment provider side.
It will be fixed soon
We are sorry for any inconvenienced caused
Best Regards
MQL5.com Support Team
Webmoney теперь отчитывается по операциям с рублевыми кошельками. До этого это были титульные знаки. Все эти обновления из-за этого.
Теперь все платежные системы отчитываются. Это все затеяно, чтобы повысить собираемость налогов.