Проблема с выводом на Webmoney - страница 2

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Mql5 ответили. Разбираются с проблемой, скоро исправят.
 
Fedor Arkhipov:

У меня перестал работать вывод на Webmoney, не пойму в чем причина.

Получаю такое сообщение: "Webmoney payment system has rejected the withdrawal operation. Please contact the bank that issued your card for details. "

У кого нибудь работает вывод или это общая проблема?

   То же самое, на данный момент вывод WMZ не работает.

 

Проблема осталась


 
А я смог вывести вчера. Через час буду выводить еще, напишу.
 
Опять не работает.
 
Вывод WMZ по прежнему не работает.
[Удален]  
Переведите на русский плиз
 
Vladimir Baskakov #:
Переведите на русский плиз

Webmoney теперь отчитывается по операциям с рублевыми кошельками. До этого это были титульные знаки. Все эти обновления из-за этого.

Теперь все платежные системы отчитываются. Это все затеяно, чтобы повысить собираемость налогов.

 

Ответ сервисдеск:

Support Team  2021.12.06 20:08  RU
Статус: Не обработана  Закрыта

Dear user,

The problem is on the payment provider side.

It will be fixed soon

We are sorry for any inconvenienced caused

Best Regards

MQL5.com Support Team

[Удален]  
Fedor Arkhipov #:

Webmoney теперь отчитывается по операциям с рублевыми кошельками. До этого это были титульные знаки. Все эти обновления из-за этого.

Теперь все платежные системы отчитываются. Это все затеяно, чтобы повысить собираемость налогов.

Это и так понятно, когда ввели Р кошельки.
Их зачем блокировать
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