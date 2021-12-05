Стиль торговли измененился - страница 2

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Victor Elizarov #:
Есть ссылка на правило? Стиль торговли не менялся, или этот брокер заархивировал статистику

Нет, это не архивация. Когда брокер склеивает историю, архивируя ее - проценты на мониторинге все равно остаются в обычном режиме. Ровно до тех пор, пока сервер mql5.com не обратится заново ко всей истории счета. А такое время от времени происходит (возможно, сейчас каждый месяц). Тогда там, где прошла архивация, просто появятся прочерки. Вот так 

Брокер уже давно заархивировал данные по кварталам, но mql5 месяц назад только переподключился ко всей истории счета и доходность по месяца, естественно, сбросилась, так как история склеена.

А насчет "изменился стиль торговли". На сервисе сигналов существует защитный механизм, который срабатывает в случае, если вы заработали +100500% за месяц, а в следующем показали маленькую прибыль относительно предыдущего месяца. Это действительно изменение стиля торговли. С разгона перешли на что-то другое.

 
Ivan Rubtsov #:

Скорее всего обнулилось из-за последнего месяца. Больше 300% в месяц -обнуление результатов.  

P.S.Пользуйтесь поиском на сайте.

скорее всего в этом дело, у них ограничители стоят, напрмер точно есть 50% в месяц, после сего события рейтинг резко падает, предупреждение вылазит

 
Sergey Lazarenko #:

скорее всего в этом дело, у них ограничители стоят, напрмер точно есть 50% в месяц, после сего события рейтинг резко падает, предупреждение вылазит

А если каждый месяц показывать более 50%, ограничения скорее всего не будет?

 
Vitaly Muzichenko #:

А если каждый месяц показывать более 50%, ограничения скорее всего не будет?

Будет только предупреждение на сигнале о высоком приросте. Обнуления не будет.

 
Ivan Rubtsov #:

Будет только предупреждение на сигнале о высоком приросте. Обнуления не будет.

Вот и чудненько!

Значит нужно показывать каждый месяц по 300%, чтобы ничего не отключалось и не пересчитывалось.

А то случайным образом единожды покажут 100500%, а потом возмущения.

 
Вы не едины
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Yaroslav Gnidets #:
Вы не едины

Да, вас много, кто случайным образом единожды делает 300%

[Удален]  
Vitaly Muzichenko #:

Да, вас много, кто случайным образом единожды делает 300%

Сделай лучше бро, покажи класс, столько лет тут сидишь
 
Vitaly Muzichenko #:

Вот и чудненько!

Значит нужно показывать каждый месяц по 300%, чтобы ничего не отключалось и не пересчитывалось.

А то случайным образом единожды покажут 100500%, а потом возмущения.

Подписка на такой сигнал будет запрещена по причине низкой надежности. Впрочем, Вам это мало грозит...

 
a007 #:

Подписка на такой сигнал будет запрещена по причине низкой надежности. Впрочем, Вам это мало грозит...

Совершенно верно, Я не подписываюсь на сигналы!

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