Стиль торговли измененился - страница 2
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Есть ссылка на правило? Стиль торговли не менялся, или этот брокер заархивировал статистику
Нет, это не архивация. Когда брокер склеивает историю, архивируя ее - проценты на мониторинге все равно остаются в обычном режиме. Ровно до тех пор, пока сервер mql5.com не обратится заново ко всей истории счета. А такое время от времени происходит (возможно, сейчас каждый месяц). Тогда там, где прошла архивация, просто появятся прочерки. Вот так
Брокер уже давно заархивировал данные по кварталам, но mql5 месяц назад только переподключился ко всей истории счета и доходность по месяца, естественно, сбросилась, так как история склеена.
А насчет "изменился стиль торговли". На сервисе сигналов существует защитный механизм, который срабатывает в случае, если вы заработали +100500% за месяц, а в следующем показали маленькую прибыль относительно предыдущего месяца. Это действительно изменение стиля торговли. С разгона перешли на что-то другое.
Скорее всего обнулилось из-за последнего месяца. Больше 300% в месяц -обнуление результатов.
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скорее всего в этом дело, у них ограничители стоят, напрмер точно есть 50% в месяц, после сего события рейтинг резко падает, предупреждение вылазит
скорее всего в этом дело, у них ограничители стоят, напрмер точно есть 50% в месяц, после сего события рейтинг резко падает, предупреждение вылазит
А если каждый месяц показывать более 50%, ограничения скорее всего не будет?
А если каждый месяц показывать более 50%, ограничения скорее всего не будет?
Будет только предупреждение на сигнале о высоком приросте. Обнуления не будет.
Будет только предупреждение на сигнале о высоком приросте. Обнуления не будет.
Вот и чудненько!
Значит нужно показывать каждый месяц по 300%, чтобы ничего не отключалось и не пересчитывалось.
А то случайным образом единожды покажут 100500%, а потом возмущения.
Вы не едины
Да, вас много, кто случайным образом единожды делает 300%
Да, вас много, кто случайным образом единожды делает 300%
Вот и чудненько!
Значит нужно показывать каждый месяц по 300%, чтобы ничего не отключалось и не пересчитывалось.
А то случайным образом единожды покажут 100500%, а потом возмущения.
Подписка на такой сигнал будет запрещена по причине низкой надежности. Впрочем, Вам это мало грозит...
Подписка на такой сигнал будет запрещена по причине низкой надежности. Впрочем, Вам это мало грозит...
Совершенно верно, Я не подписываюсь на сигналы!