Что делать если брокер закрывает позицию
BillionerClub:
Закрывает позицию ничего не пишет как будто это я торгую. При том крупнейший форекс брокер с ECN и прочим.
Так вы у него это и уточните. По какой причине он закрыл вашу позу, у нее же есть тикет.
Может, что-то в журнале терминала есть.
Ответили что технический сбой, позицию, восстановят, средствами. Но самое страшное если бы я месяц терминал не открывал, тихо молча без звонка и предупреждении на почту. Ну это не серьезно.
кто или что может быть выше альпов...
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Закрывает позицию ничего не пишет как будто это я торгую. При том крупнейший форекс брокер с ECN и прочим.