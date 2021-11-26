Что делать если брокер закрывает позицию

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Закрывает позицию ничего не пишет как будто это я торгую. При том крупнейший форекс брокер с ECN и прочим.

 
BillionerClub:

Закрывает позицию ничего не пишет как будто это я торгую. При том крупнейший форекс брокер с ECN и прочим.

Так вы у него это и уточните. По какой причине он закрыл вашу позу, у нее же есть тикет.

Может, что-то в журнале терминала есть. 

 
Nikita Chernyshov #:

Так вы у него это и уточните. По какой причине он закрыл вашу позу, у нее же есть тикет.

Может, что-то в журнале терминала есть. 

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но такого быть не может депо ушел бы в глубокий минус

 
BillionerClub #:

 комментарии

но такого быть не может депо ушел бы в глубокий минус

Может происходить увеличение маржинальных требований, что приводит к техническому стоп ауту. 

 
Nikita Chernyshov #:

Может происходить увеличение маржинальных требований, что приводит к техническому стоп ауту. 

Знать бы что в комментарии -48505% значит

 
BillionerClub #:

Знать бы что в комментарии -48505% значит

Это уровень маржи на момент закрытия позиции

 
Ответили что технический сбой, позицию, восстановят, средствами.  Но самое страшное если бы я месяц терминал не открывал, тихо молча без звонка и предупреждении на почту. Ну это не серьезно.
 
BillionerClub #:
Ответили что технический сбой, позицию, восстановят, средствами.  Но самое страшное если бы я месяц терминал не открывал, тихо молча без звонка и предупреждении на почту. Ну это не серьезно.

Дайте угадаю: это были альпы, а позицию по битку?)

 
Nikita Chernyshov #:

Дайте угадаю: это были альпы, а позицию по битку?)

Вообще не угадали но имя брокера известнее по крупнее

 
кто или что может быть выше альпов...
[Удален]  
Alexander Bereznyak #:
кто или что может быть выше альпов...
Вообще то Роскомнадзор думает иначе
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