С какой целью убрали 5-ю колонку процент прибыльных сделок ?
Приведите скриншот начальной страницы сервиса Сигналы. Укажите какой масштаб отображения шрифтов в системе, какой масштаб установлен в браузере и какое разрешение экрана.
Проверил. У меня всё корректно отображается. Так, что с обвинениями Вы поторопились.
Все вопрос решен...тему можно удалить.
Обратите внимание, что размер таблицы и показываемые данные подстраиваются под разрешение экрана. То есть, если не хватает места, то колонки подрезаются.
Мы ничего не меняли.
Обратите внимание, что размер таблицы и показываемые данные подстраиваются под разрешение экрана. То есть, если не хватает места, то колонки подрезаются.
Мы ничего не меняли.
Ренат а не думали туда еще 6-ю добавить колонку Годовой прогноз
(и вынести с основной страницы сигнала данные годового прогноза
сюда на страницу краткой презентации) .
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
.