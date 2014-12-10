С какой целью убрали 5-ю колонку процент прибыльных сделок ?

Приведите скриншот начальной страницы сервиса Сигналы. Укажите какой масштаб отображения шрифтов в системе, какой масштаб установлен в браузере и какое разрешение экрана.

Проверил. У меня всё корректно отображается.  Так, что с обвинениями Вы поторопились.

1 

  Все вопрос решен...тему можно удалить.  

 

Обратите внимание, что размер таблицы и показываемые данные подстраиваются под разрешение экрана. То есть, если не хватает места, то колонки подрезаются.

Мы ничего не меняли. 

 Ренат а не думали туда еще 6-ю добавить колонку Годовой прогноз 

(и вынести с основной страницы сигнала данные  годового прогноза 

сюда на страницу краткой презентации) . 

