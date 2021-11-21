Баг в тестере MT5
Стоит бета от 22 октября. В недавних предыдущих версиях было тоже.Баг заключается в том, что при выборе эксперта в тестере, тестируется другой эксперт. То-есть иногда он не выбирается вообще. С чем это связано - так и не понял. Иногда само проходит, потом опять 25.
Да, несколько раз сталкивался с этой проблемой. Само ни разу не проходило, поэтому когда такое происходит, вырезаю эксперта из папки с экспертами в другое место(скорее всего это делать не обязательно), затем удаляю все ini и set файлы предыдущих проходов этого советника, перезапускаю терминал и метаэдитор, возвращаю файл эксперта на место.
С чем связана такая трабла точно не выяснил, но возможно это происходит если компиляция советника закончилась с ошибками и попытаться запустить в тестере одиночный прогон этого советника,
то тестер подставляет вместо советника с ошибками какой нибудь другой советник.
Есть еще другой баг (глобальный)
Иногда результаты одиночного прогона не совпадают с результатами визуального прогона.
А это вообще жесть. Представляете сколько людей отдали бабки за получение результатов тестирования на облачных вычислениях, а они левые. (((
В приведенном ниже примере данные одинаковые.
Один и тот же инструмент, одни и те же параметры, один и тот же компьютер. Галочка только убрана в настройках визуальный или нет.
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Стоит бета от 22 октября. В недавних предыдущих версиях было тоже.Баг заключается в том, что при выборе эксперта в тестере, тестируется другой эксперт. То-есть иногда он не выбирается вообще. С чем это связано - так и не понял. Иногда само проходит, потом опять 25.