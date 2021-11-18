Предложение по OBJPROP_TOOLTIP

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Как известно, после перезапуска терминала значение OBJPROP_TOOLTIP стирается, но OBJPROP_TEXT остается.

Почему разработчикам не реализовать функционал:

если OBJPROP_TOOLTIP не пустой, то показать
инес  OBJPROP_TEXT не пустой, то показать
иначе показать Имя+цену

 
попутно, посмотрите возможность добавить к 

еще стиль, например просто линия и на концах небольшие кружки, просто визуально обозначающие завершения линий


сразу же это было невероятно сложно. (просто напоминание)

 не хочется там ставить различные объекты которые занимают место, просто красивые - кружок до кружка, кстати если кто не заметил от цвета графика они меняют цвет?

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