Предложение по OBJPROP_TOOLTIP
попутно, посмотрите возможность добавить к
еще стиль, например просто линия и на концах небольшие кружки, просто визуально обозначающие завершения линий
сразу же это было невероятно сложно. (просто напоминание)
не хочется там ставить различные объекты которые занимают место, просто красивые - кружок до кружка, кстати если кто не заметил от цвета графика они меняют цвет?
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Как известно, после перезапуска терминала значение OBJPROP_TOOLTIP стирается, но OBJPROP_TEXT остается.
Почему разработчикам не реализовать функционал:
если OBJPROP_TOOLTIP не пустой, то показать
инес OBJPROP_TEXT не пустой, то показать
иначе показать Имя+цену