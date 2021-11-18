Задачка для экспертов. - Ухвати разброс

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Здравствуйте уважаемые профессионалы!

Может кто подскажет, как ухватить разброс?

В таблице разные волны, как захватить их по отдельности. допустим это пять волн


 
Ничего не понятно, но очень интересно
 
Mikhail Toptunov:

Здравствуйте уважаемые профессионалы!

Может кто подскажет, как ухватить разброс?

В таблице разные волны, как захватить их по отдельности. допустим это пять волн


корреляцией, возможно
 
Mikhail Toptunov:

Здравствуйте уважаемые профессионалы!

Может кто подскажет, как ухватить разброс?

В таблице разные волны, как захватить их по отдельности. допустим это пять волн


смотришь слева-направо и ближайшие по расстоянию (dX^2+dY^2) отметки соедининяются линией. Если известно что "волны" предпочитают "вниз" - соотв.корректировка критерия

 
Maxim Kuznetsov #:

смотришь слева-направо и ближайшие по расстоянию (dX^2+dY^2) отметки соедининяются линией. Если известно что "волны" предпочитают "вниз" - соотв.корректировка критерия

Хмм

Я перебираю по диагонали 

   for(int pu=2; pu< nb.m_pmax; pu++)
     {
 
      for(int p = pu, b = nb.m_rt-1; p >= pu-p-1 && b >= nb.m_rt-nb.m_pmax; p--, b--)
         Svjazka0_2(p,b,pu,tf); // проверяем значение, если >0, то фиксируем
   
     }

   for(int pu=nb.m_rt-2, o=nb.m_pmax/2; pu >nb.m_rt-nb.m_pmax; pu--, o++)
     {
  
      for(int p = nb.m_pmax-1, b =pu; p >= o; p--, b--)
         Svjazka0_2(p,b,pu,tf); // проверяем значение, если >0, то фиксируем
 
     }

  


Если можно как то поподробней, что подразумевает :

Вы предлагаете использовать элемент, 

dX = x2 - x1, dY = y2 - y1

dX^2+dY^2

 
Mikhail Toptunov:

Здравствуйте уважаемые профессионалы!

Может кто подскажет, как ухватить разброс?

В таблице разные волны, как захватить их по отдельности. допустим это пять волн


Вы бы написали, для начала, что Вы называете волной в своей таблице? И за что их надо ухватывать?
 
Mikhail Toptunov #:

Хмм

Я перебираю по диагонали 

  


Если можно как то поподробней, что подразумевает :

Вы предлагаете использовать элемент, 

dX = x2 - x1, dY = y2 - y1

dX^2+dY^2

представь плоскость по которой были прочерчены некоторые почти-паралельные, непересекающиеся плавные кривые, потом что-то там стряслось, связи потерялись и что-то затёрлось. Надо восстановить связность.

самый простой алгоритм: от точки обрыва смотришь - которая из неразмеченных точек ближе, та видимо и продолжение линии. Переходишь к ней и так далее.

полученный результат тоже возможно потребует обработки (особенно если изначально линии проходили близко)

 
Maxim Kuznetsov #:

представь плоскость по которой были прочерчены некоторые почти-паралельные, непересекающиеся плавные кривые, потом что-то там стряслось, связи потерялись и что-то затёрлось. Надо восстановить связность.

самый простой алгоритм: от точки обрыва смотришь - которая из неразмеченных точек ближе, та видимо и продолжение линии. Переходишь к ней и так далее.

полученный результат тоже возможно потребует обработки (особенно если изначально линии проходили близко)

Направление поиска ещё можно. Оно явное на рисунке

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