Не меняется версия советника при компиляции
Видимо, версия указана сразу в нескольких местах. Для определения версии компилятором используется самое первое упоминание
#property versionТакже, возможно, берете не тот ex5-файл, который компилируете.
В новом билде 3180 перестал обновляться номер версии при компиляции. Прописываю в файле проекта 2.59 и в #property version "2.59" в коде советника, компилирую советник, остается 2.58. В предыдущем релизе советника в Маркете 24.01.2022 спокойно менял номер версии с 2.57, на 2.58
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У моего продукта текущая версия на Market 2.54, хочу выложить новый релиз, прописал версию в коде 2.55, при компиляции версия не меняется в ex5 и остается 2.54.
В чем может быть проблема?