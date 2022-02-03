Не меняется версия советника при компиляции

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У моего продукта текущая версия на Market 2.54, хочу выложить новый релиз, прописал версию в коде 2.55, при компиляции версия не меняется в ex5 и остается 2.54.

В чем может быть проблема?

 
Видимо, версия указана сразу в нескольких местах. Для определения версии компилятором используется самое первое упоминание  
#property version
Также, возможно, берете не тот ex5-файл, который компилируете.
 
Нашел причину - в файле проекта была прописана 2.54 и советник подтягивал оттуда.
 

В новом билде 3180 перестал обновляться номер версии при компиляции. Прописываю в файле проекта 2.59 и в #property version "2.59" в коде советника, компилирую советник, остается 2.58. В предыдущем релизе советника в Маркете 24.01.2022 спокойно менял номер версии с 2.57, на 2.58


 

В журнале Metaeditor-a при попытке поменять номер версии в файле проекта вылезает ошибка. Также обновил MT5 до билда 3182

2 2022.02.03 17:09:22.405 MqlProject cannot write project file(32)

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