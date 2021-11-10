Перестали работать нативные функции на недельном ТФ в МТ4 тестере стратегий. Билд 1350
Не работает только W1 - недельный таймфрейм и только в тестере стратегий. Тестовый код для воспроизведения проблемы:
Результат:
нативные функции ?
Где об этом почитать в документации MQL ?
Что Вы называете термином
нативные функции ?
Где об этом почитать в документации MQL ?
Нативные - родные, встроенные в МТ4.
По сути это технические индикаторы.
Действительно, воспроизводится. Если добавить вывод кода ошибки:
for (int i=0; i<9; i++) { ResetLastError(); int bars=iBars(NULL,tf[i]); Print("error: ", GetLastError()); double op=iCustom(NULL,tf[i],"Heiken Ashi",2,1); Print(" *** bars = "+(string)bars+", op="+DoubleToStr(op,_Digits)+", TF="+(string)tf[i]); }
то получим:
2021.11.07 18:45:25.274 2021.11.01 00:06:00 Test_Expert AUDUSD,H1: *** bars = 1001, op=0.75106, TF=1440 2021.11.07 18:45:25.252 2021.11.01 00:06:00 Test_Expert AUDUSD,H1: error: 4066 2021.11.07 18:45:23.251 2021.11.01 00:06:00 Test_Expert AUDUSD,H1: *** bars = 0, op=0.00000, TF=10080 2021.11.07 18:45:23.240 2021.11.01 00:06:00 Test_Expert AUDUSD,H1: error: 4074 2021.11.07 18:45:23.240 2021.11.01 00:06:00 Test_Expert AUDUSD,H1: *** bars = 274, op=0.73586, TF=43200 2021.11.07 18:45:23.218 2021.11.01 00:06:00 Test_Expert AUDUSD,H1: error: 4066
То есть месячный и часовой ТФ, хоть и выдают правильные показания, но все равно "в состоянии обновления", а вот для недельного почему то "не хватает памяти".
Действительно, воспроизводится.
Игорь, как думаете, долго ждать пока пофиксят? Предыдущего билда у меня нет, откатиться некуда, а функционал нужен.
Надо было в эту тему написать, быстрее бы внимание обратили.
- 2021.10.12
- www.mql5.com
Прочитайте статью "Особенности и ограничения тестирования торговых стратегий в MetaTrader 4"
Там явно написано
Если активно используются другие символы и периоды, то желательно их предварительно закачать на всю доступную глубину
Вы ничего не сказали про даты тестирования. Про настройки графиков. Только по вторичным признакам можно определить, что вы запускаете визуальный тестер
Вот часть моего лога
2021.11.10 07:24:45.955 2018.10.03 02:53:00 TestBars GBPUSD,M1: *** bars = 153, op=1.29929, TF=1 2021.11.10 07:24:45.955 2018.10.03 02:53:00 TestBars GBPUSD,M1: *** bars = 0, op=0.00000, TF=5 2021.11.10 07:24:45.955 2018.10.03 02:53:00 TestBars GBPUSD,M1: *** bars = 0, op=0.00000, TF=15 2021.11.10 07:24:45.955 2018.10.03 02:53:00 TestBars GBPUSD,M1: *** bars = 0, op=0.00000, TF=30 2021.11.10 07:24:45.955 2018.10.03 02:53:00 TestBars GBPUSD,M1: *** bars = 0, op=0.00000, TF=60 2021.11.10 07:24:45.955 2018.10.03 02:53:00 TestBars GBPUSD,M1: *** bars = 13600, op=1.29818, TF=240 2021.11.10 07:24:45.955 2018.10.03 02:53:00 TestBars GBPUSD,M1: *** bars = 1244, op=1.30727, TF=1440 2021.11.10 07:24:45.955 2018.10.03 02:53:00 TestBars GBPUSD,M1: *** bars = 913, op=1.30385, TF=10080 2021.11.10 07:24:45.955 2018.10.03 02:53:00 TestBars GBPUSD,M1: *** bars = 219, op=1.31460, TF=43200
Как видите, недельки и месяцовки нормально обрабатываются.
- www.mql5.com
Прочитайте статью "Особенности и ограничения тестирования торговых стратегий в MetaTrader 4"
Там явно написано
Вы ничего не сказали про даты тестирования. Про настройки графиков. Только по вторичным признакам можно определить, что вы запускаете визуальный тестер
Вот часть моего лога
Как видите, недельки и месяцовки нормально обрабатываются.
Да, о закачке всегда помню. Но вот не помогает.
Здесь видно, что все ТФ отдают данные. Все, кроме W1. Причем W1 - текущий открытый график.
Код:
#property strict //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert tick function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { int tf[9]={PERIOD_MN1,PERIOD_W1,PERIOD_D1,PERIOD_H4,PERIOD_H1,PERIOD_M30,PERIOD_M15,PERIOD_M5,PERIOD_M1}; for (int i=0; i<9; i++) { ResetLastError(); int bars=iBars(NULL,tf[i]); Print("error: ", GetLastError()); Print(" *** bars = "+(string)bars+", TF="+(string)tf[i]); } ExpertRemove(); }
Полный лог:
0 08:46:49.273 Tester: template 'D:\ForexDC\AlpariDemo\templates\tester.tpl' applied 0 08:46:51.293 TestGenerator: current spread 29 used 2 08:46:51.313 2021.11.01 00:00:00 Test_Expert test started 0 08:46:51.313 2021.11.01 00:05:00 Test_Expert GBPUSD,M1: error: 0 0 08:46:51.313 2021.11.01 00:05:00 Test_Expert GBPUSD,M1: *** bars = 274, TF=43200 0 08:46:51.313 2021.11.01 00:05:00 Test_Expert GBPUSD,M1: error: 4074 0 08:46:51.313 2021.11.01 00:05:00 Test_Expert GBPUSD,M1: *** bars = 0, TF=10080 0 08:46:51.313 2021.11.01 00:05:00 Test_Expert GBPUSD,M1: error: 0 0 08:46:51.313 2021.11.01 00:05:00 Test_Expert GBPUSD,M1: *** bars = 1001, TF=1440 0 08:46:51.313 2021.11.01 00:05:00 Test_Expert GBPUSD,M1: error: 0 0 08:46:51.313 2021.11.01 00:05:00 Test_Expert GBPUSD,M1: *** bars = 1001, TF=240 0 08:46:51.313 2021.11.01 00:05:00 Test_Expert GBPUSD,M1: error: 0 0 08:46:51.313 2021.11.01 00:05:00 Test_Expert GBPUSD,M1: *** bars = 1001, TF=60 0 08:46:51.313 2021.11.01 00:05:00 Test_Expert GBPUSD,M1: error: 0 0 08:46:51.313 2021.11.01 00:05:00 Test_Expert GBPUSD,M1: *** bars = 1001, TF=30 0 08:46:51.313 2021.11.01 00:05:00 Test_Expert GBPUSD,M1: error: 0 0 08:46:51.313 2021.11.01 00:05:00 Test_Expert GBPUSD,M1: *** bars = 1001, TF=15 0 08:46:51.313 2021.11.01 00:05:00 Test_Expert GBPUSD,M1: error: 0 0 08:46:51.313 2021.11.01 00:05:00 Test_Expert GBPUSD,M1: *** bars = 1002, TF=5 0 08:46:51.313 2021.11.01 00:05:00 Test_Expert GBPUSD,M1: error: 0 0 08:46:51.313 2021.11.01 00:05:00 Test_Expert GBPUSD,M1: *** bars = 1002, TF=1 2 08:46:51.313 2021.11.01 00:05:00 Test_Expert GBPUSD,M1: ExpertRemove function called 0 08:46:51.313 GBPUSD,M1: 1 tick events (1 bars, 79855 bar states) processed in 0:00:00.000 (total time 0:00:02.028)
Вы ничего не сказали про даты тестирования. Про настройки графиков. Только по вторичным признакам можно определить, что вы запускаете визуальный тестер
Вот часть моего лога
Как видите, недельки и месяцовки нормально обрабатываются.
Спасибо за уделенное внимание.
История была закачана по всем ТФ от М1 до MN1. И прикрепленный к чарту советник показывал корректные данные, т.е. 510 баров на W1 ТФ.
Это видно в верхней части моего скриншота из первого сообщения. Но на недельках ничего не считывалось. Перезагрузка ПК и терминала ничего не меняла.
Мои выводы подтверждаются тестом Игоря Герасько. Видно что у него были постоянные ошибки 4066 и 4074.
Сейчас этого бага не наблюдаю на том же билде трминала.
У Игоря недельки по-прежнему не работают с ошибкой 4074, на других ТФ ошибка 4066 у него исчезла.
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Не работает только W1 - недельный таймфрейм и только в тестере стратегий. Тестовый код для воспроизведения проблемы:
Результат: