Если бы у Вас была флэтовая стратегия, какой бы она была? - страница 2

Новый комментарий
 
transcendreamer #:

Интегрировать завод? 😮

Ко-интегрировать завод


 
Maxim Kuznetsov #:

Ко-интегрировать завод


Иной раз глядя на поведение коинтегрированных пар и правда можно подумать а не пойти бы на завод 😉 ведь дело в том что коинтеграция не обязательно должна быть красивой в графическом плане, а некоторые анонимные эксперты утверждают что для возвратных стратегий нет даже особого смысла в пост-анализе распределения остатков спредовой регрессии...

 

нормаль, всему цеху поднял настроение !

 
А что тут верить ? Только флеты и торгую. 


Вот такие результаты в тестере по всем тикам с 17 года. 
 
Dmitiry Ananiev #:
А что тут верить ? Только флеты и торгую. 


Вот такие результаты в тестере по всем тикам с 17 года. 

"...а ночка тёмная была.")

 
osmo1709:
Вы вообще верите в существование флэтовых стратегий?

Верю? Планируешь открыть флето-секту или секту арбитражный- ананянов ?)))

Создаешь синтетику, проверяешь на возвратность , торгуешь. Только одно НО, нужно корректировать объемы на определенных уровнях -иначе удачи не видать ))

С годами прихожу к умозаключению(старею ска😂) ,что форекс(весь рынок) находится постоянно во флете.   

 
"Украл, выпил - в тюрьму!" - это же тоже, по сути, флетовая стратегия? )
 
Maxim Kuznetsov #:

Ко-интегрировать завод


Коин-тегрировать) Посредством коин-теграции)

12
Новый комментарий