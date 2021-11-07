Если бы у Вас была флэтовая стратегия, какой бы она была? - страница 2
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Интегрировать завод? 😮
Ко-интегрировать завод
Ко-интегрировать завод
Иной раз глядя на поведение коинтегрированных пар и правда можно подумать а не пойти бы на завод 😉 ведь дело в том что коинтеграция не обязательно должна быть красивой в графическом плане, а некоторые анонимные эксперты утверждают что для возвратных стратегий нет даже особого смысла в пост-анализе распределения остатков спредовой регрессии...
нормаль, всему цеху поднял настроение !
Вот такие результаты в тестере по всем тикам с 17 года.
А что тут верить ? Только флеты и торгую.
Вот такие результаты в тестере по всем тикам с 17 года.
"...а ночка тёмная была.")
Вы вообще верите в существование флэтовых стратегий?
Верю? Планируешь открыть флето-секту или секту арбитражный- ананянов ?)))
Создаешь синтетику, проверяешь на возвратность , торгуешь. Только одно НО, нужно корректировать объемы на определенных уровнях -иначе удачи не видать ))
С годами прихожу к умозаключению(старею ска😂) ,что форекс(весь рынок) находится постоянно во флете.
Ко-интегрировать завод
Коин-тегрировать) Посредством коин-теграции)