Странная ошибка в МТ5. Прошу помощи разрабов

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Тут вылетела вот такая ошибка на кастомном индикаторе.

Сам индикатор - VWAP с прямоугольником, который выступает в роли "управляющей поверхности". В результате прямоугольник остался, кривые исчезли. Что это может быть?

Файлы:
problem5.png  138 kb
 
При такой ошибке не помешает дополнительная информация:

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Ошибка в терминали

Vladimir Karputov, 2016.06.12 18:54

Сообщите конфигурацию Вашей операционной системы и билд Вашего терминала (после перезагрузки терминала скопируйте первые три строчки из вкладки "Журнал" терминала).
 
Anton Polkovnikov:

Тут вылетела вот такая ошибка на кастомном индикаторе.

Сам индикатор - VWAP с прямоугольником, который выступает в роли "управляющей поверхности". В результате прямоугольник остался, кривые исчезли. Что это может быть?

скорее проблема с памятью, перегруз, возможно, сложные формулы и он просто слетает

У меня немного другая реализация данного индикатора, не зона, а стрелка

 
Иногда такая ошибка может быть следствием работы антивируса.
 
A100 #:
При такой ошибке не помешает дополнительная информация:


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2021.11.06 07:14:41.878 Terminal C:\Users\user\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\.......


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