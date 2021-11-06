Странная ошибка в МТ5. Прошу помощи разрабов
При такой ошибке не помешает дополнительная информация:
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Vladimir Karputov, 2016.06.12 18:54Сообщите конфигурацию Вашей операционной системы и билд Вашего терминала (после перезагрузки терминала скопируйте первые три строчки из вкладки "Журнал" терминала).
Anton Polkovnikov:
Тут вылетела вот такая ошибка на кастомном индикаторе.
Сам индикатор - VWAP с прямоугольником, который выступает в роли "управляющей поверхности". В результате прямоугольник остался, кривые исчезли. Что это может быть?
скорее проблема с памятью, перегруз, возможно, сложные формулы и он просто слетает
У меня немного другая реализация данного индикатора, не зона, а стрелка
Иногда такая ошибка может быть следствием работы антивируса.
A100 #:
При такой ошибке не помешает дополнительная информация:
При такой ошибке не помешает дополнительная информация:
2021.11.06 07:14:41.877 Terminal BCS Broker MetaTrader 5 Terminal x64 build 3091 started for BrokerCreditService Ltd.
2021.11.06 07:14:41.878 Terminal Windows 10 build 19042, 12 x Intel Core i7-8700 @ 3.20GHz, 10 / 15 Gb memory, 41 / 146 Gb disk, UAC, GMT+3
2021.11.06 07:14:41.878 Terminal C:\Users\user\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\.......
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Тут вылетела вот такая ошибка на кастомном индикаторе.
Сам индикатор - VWAP с прямоугольником, который выступает в роли "управляющей поверхности". В результате прямоугольник остался, кривые исчезли. Что это может быть?