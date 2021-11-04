Как в тестере MT5 вернуть настройки советника по умолчанию?
Как в тестере MT5 вернуть настройки советника по умолчанию из кода советника? При написании EA изменил последовательность исходных данных и теперь в тестере во вкладке параметры какая-то каша. В mt4 в параметрах советника была кнопка настройки по умолчанию, где ее искать в тестере MT5? Спасибо.
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- Подскажите как сохранить настройки в советнике,чтобы они стали в коде по умолчанию?
Mikhail Nazarenko:
Как в тестере MT5 вернуть настройки советника по умолчанию из кода советника? При написании EA изменил последовательность исходных данных и теперь в тестере во вкладке параметры какая-то каша. В mt4 в параметрах советника была кнопка настройки по умолчанию, где ее искать в тестере MT5? Спасибо.
Как в тестере MT5 вернуть настройки советника по умолчанию из кода советника? При написании EA изменил последовательность исходных данных и теперь в тестере во вкладке параметры какая-то каша. В mt4 в параметрах советника была кнопка настройки по умолчанию, где ее искать в тестере MT5? Спасибо.
Идёте в окно визуального тестера и правый клик мышки:
Спасибо за понятное объяснение.)
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