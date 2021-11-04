Как в тестере MT5 вернуть настройки советника по умолчанию?

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Как в тестере MT5 вернуть настройки советника по умолчанию из кода советника? При написании EA изменил последовательность исходных данных и теперь в тестере во вкладке параметры какая-то каша. В mt4 в параметрах советника была кнопка настройки по умолчанию, где ее искать в тестере MT5? Спасибо.
 
Mikhail Nazarenko:
Как в тестере MT5 вернуть настройки советника по умолчанию из кода советника? При написании EA изменил последовательность исходных данных и теперь в тестере во вкладке параметры какая-то каша. В mt4 в параметрах советника была кнопка настройки по умолчанию, где ее искать в тестере MT5? Спасибо.

Идёте в окно визуального тестера и правый клик мышки:


 
Спасибо за понятное объяснение.)
 
Vladimir Karputov #:

Идёте в окно визуального тестера и правый клик мышки:

И от меня, плюсик вам в карму   )))

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