Скопированные сделки закрываются по тэйку раньше чем у трейдера

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Подскажите, разница в спреде не дает нормально копировать сделки, скопированная пощиция фиксится по теку раньше чем у трейдера, далее открывается по новой и закрывается одновременно со сделкой трейдера но уже в минус, что делать?

 

Я ни разу не копировал, но как вариант копировать по количеству сделок без тейков.

Существует такой вариант?

[Удален]  
Emil Zakirov:

Подскажите, разница в спреде не дает нормально копировать сделки, скопированная пощиция фиксится по теку раньше чем у трейдера, далее открывается по новой и закрывается одновременно со сделкой трейдера но уже в минус, что делать?

проверьте настройки у себя

 
Желательно торговать у того же Брокера что и сигнал
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