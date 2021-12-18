Скопированные сделки закрываются по тэйку раньше чем у трейдера
Я ни разу не копировал, но как вариант копировать по количеству сделок без тейков.
Существует такой вариант?
Emil Zakirov:
Подскажите, разница в спреде не дает нормально копировать сделки, скопированная пощиция фиксится по теку раньше чем у трейдера, далее открывается по новой и закрывается одновременно со сделкой трейдера но уже в минус, что делать?
проверьте настройки у себя
Желательно торговать у того же Брокера что и сигнал
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Подскажите, разница в спреде не дает нормально копировать сделки, скопированная пощиция фиксится по теку раньше чем у трейдера, далее открывается по новой и закрывается одновременно со сделкой трейдера но уже в минус, что делать?