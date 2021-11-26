Проблема с разделом сообщений. - страница 2

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Anton #:
Попробуйте обновить по F5 и еще раз проверьте.

заработало, спасибо)

 
Все работает! Спасибо! 
 
На сайте снова (также) не работают сообщения.
 
Taras Slobodyanik #:
На сайте снова (также) не работают сообщения.
Добрый день. Откройте пожалуйста devtools браузера(f12), перейдите на вкладку консоль и пришлите ее содержимое.
 
Ilia Ashirov #:
Добрый день. Откройте пожалуйста devtools браузера(f12), перейдите на вкладку консоль и пришлите ее содержимое.

это на странице сообщений, а клик на иконку ничего не дает - не всплывает окно с сообщениями

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заработало
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