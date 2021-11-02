Я нашел MT5 Bug

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META EDITOR BUILD 3091

15/(5*3)=15 не 1  

 деление и скобки  BUG

 

Не воспроизводится:

void OnStart()
{
   Print(15 / (5 * 3));
}

Результат:

2021.11.01 22:51:12.054 Test (AUDNZD,M5)        1

Приведите свой вариант кода. Там, наверное, не константы, а переменные разных типов. В итоге получаете неявное приведение там, где этого меньше всего ожидаете.

 
伊霍尔赫拉斯科 #

未转载：

结果：

请提供您的代码版本。在那里，可能不是其他不同的变量，类型的变量。您最终会在您最不属于的地方进行隐式转换。

表达


 

Вы в окне 'Wath' не наблюдаете никакой переменной.

Вы должны делать так:

   int a=15,b=5,c=3;
   int d=a/(b*c);

Результат:

 
Как говорил один юморист:
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