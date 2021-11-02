Я нашел MT5 Bug
Не воспроизводится:
void OnStart() { Print(15 / (5 * 3)); }
Результат:
2021.11.01 22:51:12.054 Test (AUDNZD,M5) 1
Приведите свой вариант кода. Там, наверное, не константы, а переменные разных типов. В итоге получаете неявное приведение там, где этого меньше всего ожидаете.
Вы в окне 'Wath' не наблюдаете никакой переменной.
Вы должны делать так:
int a=15,b=5,c=3; int d=a/(b*c);
Результат:
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15/(5*3)=15 не 1
деление и скобки BUG