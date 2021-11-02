BITMAP Как?

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Что-то не могу допетрить, как создается подобный BITMAP? 



 

При помощи ResourceCreate(), TextSetFont(), TextOut(). 

Вот только "Bitmap" в поле "Описание", а что там на самом деле - может быть, что угодно.

 
Dmitry Fedoseev #:

При помощи ResourceCreate(), TextSetFont(), TextOut(). 

Вот только "Bitmap" в поле "Описание", а что там на самом деле - может быть, что угодно.

Не, это точно Bitmap


 
Nikita Chernyshov #:

Не, это точно Bitmap

гуглите "Canvas" и то что посоветовали выше ResourceCreate(), TextSetFont(), TextOut(). 

 
Nikita Chernyshov #:

Не, это точно Bitmap


Это точно не OBJ_BITMAP. Больше похоже на OBJ_BITMAP_LABEL

В OBJ_BITMAP можно вставить только картинку, а в  OBJ_BITMAP_LABEL текст.

 
Alexey Viktorov #:

Это точно не OBJ_BITMAP. Больше похоже на OBJ_BITMAP_LABEL

В OBJ_BITMAP можно вставить только картинку, а в  OBJ_BITMAP_LABEL текст.

Никто не запрещал сделать картинку текстом. Кроме того, есть чудесная функция TextOut() - "рисуй" текст, не хочу ))

 
Ihor Herasko #:

Никто не запрещал сделать картинку текстом. Кроме того, есть чудесная функция TextOut() - "рисуй" текст, не хочу ))

Я TextOut() применял только к OBJ_BITMAP_LABEL, а в OBJ_BITMAP даже не пытался сунуть текст. В документации сказано только о картинке в OBJ_BITMAP. Конечно можно сделать картинку и потом её сунуть туда, но зачем если есть  OBJ_BITMAP_LABEL

Как я понял, TextOut() создаёт не такую картинку. В общем я спорить с учёными не имею права… С учёными, в смысле не самоучками…

 
Alexey Viktorov #:

Я TextOut() применял только к OBJ_BITMAP_LABEL, а в OBJ_BITMAP даже не пытался сунуть текст. 

Эти типы объектов отличаются друг от друга так же, как и OBJ_RECTANGLE от OBJ_RECTANGLE_LABEL. Суть одна и та же. Разное только позиционирование. В итоге используется тот из объектов, который в данный момент удобнее.

 

ох, ребят, низкий вам поклон. 

Это BitMap, не BitMapLabel

 
Alexey Viktorov #:

Я TextOut() применял только к OBJ_BITMAP_LABEL, а в OBJ_BITMAP даже не пытался сунуть текст. В документации сказано только о картинке в OBJ_BITMAP. Конечно можно сделать картинку и потом её сунуть туда, но зачем если есть  OBJ_BITMAP_LABEL

Как я понял, TextOut() создаёт не такую картинку. В общем я спорить с учёными не имею права… С учёными, в смысле не самоучками…

Да никак никто не мог применять TextOut() к OBJ_BITMAP_LABEL. 

TextOut() применяется к буферу, т.е. массиву.

Потом это буфер превращается в ресурс, который должен быть ранее связанным

с графическим объектом OBJ_BITMAP или OBJ_BITMAP_LABEL.

 
Alexey Viktorov #:

///С учёными, в смысле не самоучками…

Типа диплом получил и мозги больше не нужны?

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