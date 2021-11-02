BITMAP Как?
При помощи ResourceCreate(), TextSetFont(), TextOut().
Вот только "Bitmap" в поле "Описание", а что там на самом деле - может быть, что угодно.
Никто не запрещал сделать картинку текстом. Кроме того, есть чудесная функция TextOut() - "рисуй" текст, не хочу ))
Я TextOut() применял только к OBJ_BITMAP_LABEL, а в OBJ_BITMAP даже не пытался сунуть текст. В документации сказано только о картинке в OBJ_BITMAP. Конечно можно сделать картинку и потом её сунуть туда, но зачем если есть OBJ_BITMAP_LABEL
Как я понял, TextOut() создаёт не такую картинку. В общем я спорить с учёными не имею права… С учёными, в смысле не самоучками…
Я TextOut() применял только к OBJ_BITMAP_LABEL, а в OBJ_BITMAP даже не пытался сунуть текст.
Эти типы объектов отличаются друг от друга так же, как и OBJ_RECTANGLE от OBJ_RECTANGLE_LABEL. Суть одна и та же. Разное только позиционирование. В итоге используется тот из объектов, который в данный момент удобнее.
ох, ребят, низкий вам поклон.
Это BitMap, не BitMapLabel
Я TextOut() применял только к OBJ_BITMAP_LABEL, а в OBJ_BITMAP даже не пытался сунуть текст. В документации сказано только о картинке в OBJ_BITMAP. Конечно можно сделать картинку и потом её сунуть туда, но зачем если есть OBJ_BITMAP_LABEL
Как я понял, TextOut() создаёт не такую картинку. В общем я спорить с учёными не имею права… С учёными, в смысле не самоучками…
Да никак никто не мог применять TextOut() к OBJ_BITMAP_LABEL.
TextOut() применяется к буферу, т.е. массиву.
Потом это буфер превращается в ресурс, который должен быть ранее связанным
с графическим объектом OBJ_BITMAP или OBJ_BITMAP_LABEL.
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Что-то не могу допетрить, как создается подобный BITMAP?