Помогите написать индикатор для MT4
noros:
Помогите написать индикатор для MT4.
Бар должен выделяться определённым цветом, если выполняется одно из двух условий:
- high выше, чем у предыдущего бара, а close в нижней трети;
- low ниже, чем у предыдущего бара, а close в верхней трети.
Примеры в прикреплённых файлах.
Нужно уточнять правила:
Ух ты, Барабашка напишет код на МТ4? На устаревшем языке? Круто!
:)
Но почему, Владимир? Человек же попросил МТ4, ведь не сможет прикрутить...
И язык не совсем уж старый, люди пишут ;)
noros:
Помогите написать индикатор для MT4.
Помогу раз нет желающих))
Бары не красил, стрелки поставил и алерт по проценту отката
Файлы:
Noros.mq4 9 kb
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Помогите написать индикатор для MT4.
Бар должен выделяться определённым цветом, если выполняется одно из двух условий:
- high выше, чем у предыдущего бара, а close в нижней трети;
- low ниже, чем у предыдущего бара, а close в верхней трети.
Примеры в прикреплённых файлах.