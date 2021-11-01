Помогите написать индикатор для MT4

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Помогите написать индикатор для MT4.

Бар должен выделяться определённым цветом, если выполняется одно из двух условий:

- high выше, чем у предыдущего бара, а close в нижней трети;

- low ниже, чем у предыдущего бара, а close в верхней трети.

Примеры в прикреплённых файлах.

Как самому создать советника или индикатор - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - Справка по MetaTrader 5
Как самому создать советника или индикатор - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - Справка по MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Для разработки торговых систем в платформу встроен собственный язык программирования MetaQuotes Language 5 ( MQL5 ), среда разработки MetaEditor и...
Файлы:
1.png  1 kb
2.png  1 kb
 
noros:

Помогите написать индикатор для MT4.

Бар должен выделяться определённым цветом, если выполняется одно из двух условий:

- high выше, чем у предыдущего бара, а close в нижней трети;

- low ниже, чем у предыдущего бара, а close в верхней трети.

Примеры в прикреплённых файлах.

Нужно уточнять правила:

 
Vladimir Karputov #:

Нужно уточнять правила:

что именно нужно уточнить?
 
noros #:
что именно нужно уточнить?

Если картинка соответствует Вашим запросам - тогда ничего не нужно будет уточнять.

[Удален]  

Ух ты, Барабашка напишет код на МТ4? На устаревшем языке? Круто!

:)

 
Vladimir Karputov #:

Если картинка соответствует Вашим запросам - тогда ничего не нужно будет уточнять.

Да, соответствует! 
 
Aleksei Stepanenko #:

Ух ты, Барабашка напишет код на МТ4? На устаревшем языке? Круто!

:)

Нет. Я опубликую MQL5 код.

[Удален]  

Но почему, Владимир? Человек же попросил МТ4, ведь не сможет прикрутить...

И язык не совсем уж старый, люди пишут ;)

 
noros:

Помогите написать индикатор для MT4.

Помогу раз нет желающих))
Бары не красил, стрелки поставил и алерт по проценту отката


Файлы:
Noros.mq4  9 kb
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