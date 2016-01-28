У Вас есть учётная запись Skype? - страница 4

Vinin:
В смысле - ломать, не строить
В том смысле что если бы все устраивало наших дедов то мы бы торговали по телефону...
 
VOLDEMAR:
Около 100 лет назад все поломали, а до того уровня все еще не дошли.

Надо не ломать а развивать 

 
Vinin:

Есть вещи которые нельзя улучшить, улучшить можно только идеи ...

Скайп это первая реализация идеи разговоров по сети интернет ...  И к сожалению за последние 8 лет никак эта идея в Скайпе не улучшилась, в отличии от других программ ...

 
VOLDEMAR:

Скайп не первая, но была наиболее продвинутая
 
Vinin:
Сегодня обновился скайп, причем сам, и внесено аж целых 0 улучшений , если не считать дизайн....
 
Почему вечером, перед выходными, люди так мало общаются по Skype? Уже и переводчик встроили в программу:

Встроенный переводчик 

 
Karputov Vladimir:

Не знаю, не знаю... Мне постоянно в скайп кто-нибудь ломится (в основном связано с mql). Сам постоянно использую.

Честно - нет желания использовать что-либо другое.

