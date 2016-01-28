У Вас есть учётная запись Skype? - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В смысле - ломать, не строить
В том смысле что если бы все устраивало наших дедов то мы бы торговали по телефону...
Около 100 лет назад все поломали, а до того уровня все еще не дошли.
Надо не ломать а развивать
Около 100 лет назад все поломали, а до того уровня все еще не дошли.
Надо не ломать а развивать
Есть вещи которые нельзя улучшить, улучшить можно только идеи ...
Скайп это первая реализация идеи разговоров по сети интернет ... И к сожалению за последние 8 лет никак эта идея в Скайпе не улучшилась, в отличии от других программ ...
Есть вещи которые нельзя улучшить, улучшить можно только идеи ...
Скайп это первая реализация идеи разговоров по сети интернет ... И к сожалению за последние 8 лет никак эта идея в Скайпе не улучшилась, в отличии от других программ ...
Скайп не первая, но была наиболее продвинутая
Почему вечером, перед выходными, люди так мало общаются по Skype? Уже и переводчик встроили в программу:
Почему вечером, перед выходными, люди так мало общаются по Skype? Уже и переводчик встроили в программу:
Не знаю, не знаю... Мне постоянно в скайп кто-нибудь ломится (в основном связано с mql). Сам постоянно использую.
Честно - нет желания использовать что-либо другое.