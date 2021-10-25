Будет ли нормальнная темная тема оформления?

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Текущая темная тема оформления меняет только окно редактирования кода, при этом все остальные элементы, включая окно навигации остаются светлыми. От светлой темы устают глаза. Будет ли адекватная темная тема, как это реализовано в VS, atom и т.д.? Может  есть "недокументированые" способы "очернить" эдитор?
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Вадим Калашнков:
Текущая темная тема оформления меняет только окно редактирования кода, при этом все остальные элементы, включая окно навигации остаются светлыми. От светлой темы устают глаза. Будет ли адекватная темная тема, как это реализовано в VS, atom и т.д.? Может  есть "недокументированые" способы "очернить" эдитор?

так можно  Shift + Alt+PrtSc в компе изменить тёмную тему, что бы глаза не уставали .

Снимок экрана 2021-10-23 195343

Снимок экрана 2021-10

Снимок экрана 2021-10-23 200322

 
SanAlex #:

так можно  Shift + Alt+PrtSc в компе изменить тёмную тему, что бы глаза не уставали .


это какой-то кромешный ад 😀

 

олсо: 

https://habr.com/ru/company/funcorp/blog/506770/

Тёмная тема vs Светлая тема: что лучше?
Тёмная тема vs Светлая тема: что лучше?
  • 2020.06.16
  • habr.com
Примечание переводчика: тёмная тема в дизайне интерфейсов к 2020 году стала чуть ли не обязательной. Вслед за Apple и Android на поезд Dark Mode «впрыгнули» и другие крупнейшие игроки рынка (например, Google, What’s App, Instagram). Тёмную тему любят по нескольким причинам: Она экономит расход батареи; Считается, что она снижает напряжение...
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transcendreamer #:

это какой-то кромешный ад 😀

на любителя - в чём то и хорошо,  но есть и недостатки  - в некоторых местах не видно, пока мышкой не наведёшь.

Снимок экрана 2021-10-23 202154 

 
SanAlex #:

на любителя - в чём то и хорошо,  но есть и недостатки  - в некоторых местах не видно, пока мышкой не наведёшь.

 

Да уж...

Создатели Windows видимо никогда не видели как надо делать тёмные темы в любом линуксе например mint...

 
transcendreamer #:

Да уж...

Создатели Windows видимо никогда не видели как надо делать тёмные темы в любом линуксе например mint...

в linux попадаются выдающиеся шедевры.

в Suse когда-то (когда ещё просто Suse) была тема оформления, выдержанная в светло-горчичных (серо-жёлто-зелёных) тонах с чёткими контролами. Работать было неожиданно приятно - глаза не уставали. 

Где-то в прогрессе всё похерилось, теперь торжествуют контрастные темы с плоским дизайном. Вот не попадается ничего более-менее схожего

 
Все же хочется иметь нативную темную тему. По скольку виндовая черная смотрится ужасно. И не черную контрастную, а темную, как в VS или вышеупомянутом Mint.
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