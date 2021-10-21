Торговый счет в MQL5

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Здравствуйте как подключить в MQL5 свой торговый счет что бы можно было смотреть статистику торговли?
 
Diarg:
Здравствуйте как подключить в MQL5 свой торговый счет что бы можно было смотреть статистику торговли?

Создайте сигнал. Если хотите его скрыть от остальных - сделайте его персональным (отметьте галочку  )

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