Торговый счет в MQL5
Здравствуйте как подключить в MQL5 свой торговый счет что бы можно было смотреть статистику торговли?
Diarg:
Здравствуйте как подключить в MQL5 свой торговый счет что бы можно было смотреть статистику торговли?
Здравствуйте как подключить в MQL5 свой торговый счет что бы можно было смотреть статистику торговли?
Создайте сигнал. Если хотите его скрыть от остальных - сделайте его персональным (отметьте галочку )
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь