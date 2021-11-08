Поправьте, пожалуйста, индюк

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Здравствуйте. Не могли бы Вы поправить индюк?   У этого индюка срабатывает алерт при достижении определенной силы тренда (пишет STRONG).  Так вот, алерт сигналиткаждую секунду. Можно ли сделать, чтобы алерт был одноразовый и сигналил только на развороте. То есть один аллерт STRONG BUY,  следующий STRONG SELL


 
walter8319:
Здравствуйте. Не могли бы Вы поправить индюк?   У этого индюка срабатывает алерт при достижении определенной силы тренда (пишет STRONG).  Так вот, алерт сигналиткаждую секунду. Можно ли сделать, чтобы алерт был одноразовый и сигналил только на развороте. То есть один аллерт STRONG BUY,  следующий STRONG SELL

  Тренд отсутствует, а Алерт каждый тик!!! Поправить просто...

 
a007 #:

  Тренд отсутствует, а Алерт каждый тик!!! Поправить просто...

Ну да, он на минутку сигналят, а я выставляю час, четыре часа и день. Как можно поправить? Чтобы сигналов только единоразово - STRONG BUY,  а следующий только STRONG SELL? 
 
walter8319:
срабатывает алерт при достижении определенной силы тренда (пишет STRONG).  Так вот, алерт сигналиткаждую секунду. Можно ли сделать, чтобы алерт был одноразовый и сигналил только на развороте. То есть один аллерт STRONG BUY,  следующий STRONG SELL

Исправил

 
FXwin #:

Исправил

Огромнейшее, преогромнейшее Вам СПАСИБО. Моя стратегия построена на этом индикатора и не всегда есть возможность находиться у компьютера. Еще раз большое спасибо! 
 

Переработал индикатор. Текст сократился в 7 раз. Прибыльность возросла. Вчера наторговал 2 доллара, сегодня 10.

Буду писать советник сначала на МТ4 и ставить его на VPS. Ожидаемая прибыль 10% в день. Затем МТ5.

Когда прибыль достигнет 10 тысяч долларов, буду продавать.

 
Занял очередь.
 
zvezdocheet #:
Занял очередь.

Записал!

 
Кто крайний за баблом? 
 
Тоже с вами. Какую тару брать?
 
Aliaksandr Hryshyn #:
Тоже с вами. Какую тару брать?
0.5
Не заработаем, то хоть бухнем. 
12
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