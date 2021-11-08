Поправьте, пожалуйста, индюк
Здравствуйте. Не могли бы Вы поправить индюк? У этого индюка срабатывает алерт при достижении определенной силы тренда (пишет STRONG). Так вот, алерт сигналиткаждую секунду. Можно ли сделать, чтобы алерт был одноразовый и сигналил только на развороте. То есть один аллерт STRONG BUY, следующий STRONG SELL
Файлы:
ferrufx_multi_info_light_chart_1_z14.mq4 80 kb
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walter8319:
Здравствуйте. Не могли бы Вы поправить индюк? У этого индюка срабатывает алерт при достижении определенной силы тренда (пишет STRONG). Так вот, алерт сигналиткаждую секунду. Можно ли сделать, чтобы алерт был одноразовый и сигналил только на развороте. То есть один аллерт STRONG BUY, следующий STRONG SELL
Здравствуйте. Не могли бы Вы поправить индюк? У этого индюка срабатывает алерт при достижении определенной силы тренда (пишет STRONG). Так вот, алерт сигналиткаждую секунду. Можно ли сделать, чтобы алерт был одноразовый и сигналил только на развороте. То есть один аллерт STRONG BUY, следующий STRONG SELL
Тренд отсутствует, а Алерт каждый тик!!! Поправить просто...
walter8319:
срабатывает алерт при достижении определенной силы тренда (пишет STRONG). Так вот, алерт сигналиткаждую секунду. Можно ли сделать, чтобы алерт был одноразовый и сигналил только на развороте. То есть один аллерт STRONG BUY, следующий STRONG SELL
срабатывает алерт при достижении определенной силы тренда (пишет STRONG). Так вот, алерт сигналиткаждую секунду. Можно ли сделать, чтобы алерт был одноразовый и сигналил только на развороте. То есть один аллерт STRONG BUY, следующий STRONG SELL
Исправил
Файлы:
Переработал индикатор. Текст сократился в 7 раз. Прибыльность возросла. Вчера наторговал 2 доллара, сегодня 10.
Буду писать советник сначала на МТ4 и ставить его на VPS. Ожидаемая прибыль 10% в день. Затем МТ5.
Когда прибыль достигнет 10 тысяч долларов, буду продавать.
Занял очередь.
Кто крайний за баблом?
Тоже с вами. Какую тару брать?
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