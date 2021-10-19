Редактирование индикатора
Или все же есть какие нибудь варианты покопаться в коде?
Если файл типа .mq4, то можно, если .ex4 - нельзя.
Доброе утро всем)
Использую в работе индикатор, который в панели "Навигатор" МТ4 подсвечен серым кружком внизу справа (см. вложенный файл). Как понимаю это говорит о том, что никак нельзя залезть в его код и ввести какие либо изменения в "Редакторе"
Или все же есть какие нибудь варианты покопаться в коде?
Буду благодарна любому конструктивному предложению.
У вас такой Индикатор ? https://www.mql5.com/ru/code/7930
У вас такой Индикатор ? https://www.mql5.com/ru/code/7930
чу-чуть поковырялся в коде
Благодарю))))
Интересный индюк и не рисует!!!
вот тот же индикатор - только рисует линии
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Доброе утро всем)
Использую в работе индикатор, который в панели "Навигатор" МТ4 подсвечен серым кружком внизу справа (см. вложенный файл). Как понимаю это говорит о том, что никак нельзя залезть в его код и ввести какие либо изменения в "Редакторе"
Или все же есть какие нибудь варианты покопаться в коде?
Буду благодарна любому конструктивному предложению.