Редактирование индикатора

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Доброе утро всем)

Использую в работе индикатор, который в панели "Навигатор" МТ4 подсвечен серым кружком внизу справа (см. вложенный файл). Как понимаю это говорит о том, что никак нельзя залезть в его код и ввести какие либо изменения в "Редакторе"

Или все же есть какие нибудь варианты покопаться в коде?

Буду благодарна любому конструктивному предложению.

Файлы:
1111.jpg  26 kb
 
Есть только те способы, за которые четвертуют.
 
Mariya88K:

Или все же есть какие нибудь варианты покопаться в коде?



Если файл типа .mq4,  то можно, если .ex4 - нельзя.

 
Evgeniy Chumakov #:


Если файл типа .mq4,  то можно, если .ex4 - нельзя.

Благодарю за четкий ответ.
[Удален]  
Mariya88K:

Доброе утро всем)

Использую в работе индикатор, который в панели "Навигатор" МТ4 подсвечен серым кружком внизу справа (см. вложенный файл). Как понимаю это говорит о том, что никак нельзя залезть в его код и ввести какие либо изменения в "Редакторе"

Или все же есть какие нибудь варианты покопаться в коде?

Буду благодарна любому конструктивному предложению.

У вас такой Индикатор ? https://www.mql5.com/ru/code/7930

 

Heiken Ashi Smoothed
Heiken Ashi Smoothed
  • www.mql5.com
Индикатор Heiken Ashi Smoothed.
[Удален]  
SanAlex #:

У вас такой Индикатор ? https://www.mql5.com/ru/code/7930

 

чу-чуть поковырялся в коде 

AUDCADH1

Файлы:
Heiken_Ashi_Smoothed.mq4  5 kb
 
SanAlex #:

чу-чуть поковырялся в коде 


Благодарю))))

Интересный индюк и не рисует!!!

[Удален]  
Mariya88K #:

Благодарю))))

Интересный индюк и не рисует!!!

вот тот же индикатор - только рисует линии 

AUDUSDH1

Файлы:
Heiken_Ashi_Smoothed.mq4  5 kb
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