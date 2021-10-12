Грейды

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Писал себе на mql несколько лет, никого не трогал. И вдруг вопрос, а кто я джун, мидл, сеньер? В общем синдром самозванца.

Что нужно уметь на mql для каждого грейда?

[Удален]  
А кто об этом спрашивает? Что то я не в теме.
 
Aleksei Stepanenko #:
А кто об этом спрашивает? Что то я не в теме.

Я. Себя.

 

с тутошним уровнем кодеров на сеньера потянешь )

сравнить с квантами не могу, слишком маленькая выборка

 
Andrei Trukhanovich #:

с тутошним уровнем кодеров на сеньера потянешь )

сравнить с квантами не могу, слишком маленькая выборка

Если по C# судить то 3+ года уже сеньер, для C++ сеньеры от 6 лет.

 
Rorschach #:

Если по C# судить то 3+ года уже сеньер, для C++ от 6 лет.

Можно 20 лет писать, но при этом ни кем не быть, зато гордится, что пишу уже 20 лет и всё знаю. За что не возьмись - на выходе всё кривое и с багами.

P.S. Эффект Даннинга-Крюгера никто не отменял, а это страшная штука.
[Удален]  

Ааа, понятно.

Не могу оценить Ваш уровень, конечно. Но могу заметить, что мой рост происходит медленно, потому что для поиска закономерностей хватает среднего уровня владения языком. И большая часть времени уходит на этот поиск. Иногда сталкиваюсь с новым - интересно. Но времени не хватает, чтобы прям расти-расти.

 
 
Vitaly Muzichenko #:

Можно 20 лет писать, но при этом ни кем не быть, зато гордится, что пишу уже 20 лет и всё знаю. За что не возьмись - на выходе всё кривое и с багами.

P.S. Эффект Даннинга-Крюгера никто не отменял, а это страшная штука.

Согласен, поэтому интересен список навыков

 
Aleksei Stepanenko #:

Ааа, понятно.

Не могу оценить Ваш уровень, конечно. Но могу заметить, что мой рост происходит медленно, потому что для поиска закономерностей хватает среднего уровня владения языком. И большая часть времени уходит на этот поиск. Иногда сталкиваюсь с новым - интересно. Но времени не хватает, чтобы прям расти-расти.

 

Я тоже не могу оценить свой уровень. 99% пишу в процедурном стиле, но при этом вроде знаю все документированные возможности языка.

[Удален]  
И я с процедурного не соскочил пока, тоже понимаю принцип ООП, но всё жалко время, чтобы остановиться и переписать всё. Ведь сразу не пойдёт, надо будет помучиться, потратить время... Не готов пока.
 
Rorschach #:

Я тоже не могу оценить свой уровень. 99% пишу в процедурном стиле, но при этом вроде знаю все документированные возможности языка.

Если пишете вот так, то это "плохо", зачем гонять несколько одинаковых циклов одновременно, если всё можно получить в одном

Это с кодобазы, обучающий код


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