Грейды
с тутошним уровнем кодеров на сеньера потянешь )
сравнить с квантами не могу, слишком маленькая выборка
Если по C# судить то 3+ года уже сеньер, для C++ от 6 лет.
Можно 20 лет писать, но при этом ни кем не быть, зато гордится, что пишу уже 20 лет и всё знаю. За что не возьмись - на выходе всё кривое и с багами.P.S. Эффект Даннинга-Крюгера никто не отменял, а это страшная штука.
Ааа, понятно.
Не могу оценить Ваш уровень, конечно. Но могу заметить, что мой рост происходит медленно, потому что для поиска закономерностей хватает среднего уровня владения языком. И большая часть времени уходит на этот поиск. Иногда сталкиваюсь с новым - интересно. Но времени не хватает, чтобы прям расти-расти.
Ааа, понятно.
Не могу оценить Ваш уровень, конечно. Но могу заметить, что мой рост происходит медленно, потому что для поиска закономерностей хватает среднего уровня владения языком. И большая часть времени уходит на этот поиск. Иногда сталкиваюсь с новым - интересно. Но времени не хватает, чтобы прям расти-расти.
Я тоже не могу оценить свой уровень. 99% пишу в процедурном стиле, но при этом вроде знаю все документированные возможности языка.
Я тоже не могу оценить свой уровень. 99% пишу в процедурном стиле, но при этом вроде знаю все документированные возможности языка.
Если пишете вот так, то это "плохо", зачем гонять несколько одинаковых циклов одновременно, если всё можно получить в одном
Это с кодобазы, обучающий код
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Писал себе на mql несколько лет, никого не трогал. И вдруг вопрос, а кто я джун, мидл, сеньер? В общем синдром самозванца.
Что нужно уметь на mql для каждого грейда?