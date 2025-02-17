Индикаторы: MP1 - страница 2

Rustam Bikbulatov #:
индикатор просто супер! давно хотел такой но есть одно НО... Не хватает количество открытых ордеров на парах!!!

Примерно сделал 

 
Benefactor #:
А можно вообще без процентов от баланса?  

Сделано! Выше скрин

Если надо пишите!

