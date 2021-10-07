Странное поведение дебаггера - страница 2
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именно так и делал 👌 спасибо за комменты. буду разбираться почему так странно работает, заодно и справку прочитаю более детально. может что-то где-то упускаю....
В конечном итоге история такая: если сервис присутствует в списке, при этом не важно остановлен он или запущен, то после первого раза больше останавливаться не будет. Удаляем сервис из списка и все работает. Стало быть наличие сервиса в списке каким-то образом влияет на возможность его отладки
Воспроизведите поведение ещё раз пожалуйста и предоставьте логи (терминала и экспертов) для изучения.
именно так и делал 👌 спасибо за комменты. буду разбираться почему так странно работает, заодно и справку прочитаю более детально. может что-то где-то упускаю....
Воспроизведите поведение ещё раз пожалуйста и предоставьте логи (терминала и экспертов) для изучения.
К сожалению, вышеописанный сценарий был совпадением, которые не подтвердился при последующих тестах. Логи сюда выложить?
К сожалению, вышеописанный сценарий был совпадением, которые не подтвердился при последующих тестах. Логи сюда выложить?
Да, если логи сохранились, то выложите сюда или в ЛС
Спасибо
Да, если логи сохранились, то выложите сюда или в ЛС
Спасибо
Честно говоря, в них ничего интересного нет, прилагаю
Честно говоря, в них ничего интересного нет, прилагаю
Спасибо.
По логам проблем не видно.
Если в следующий раз возникнет подобное поведение, попробуйте использовать функцию DebugBreak() для остановке в строке, чтобы проверить, работает ли отладчик
Предположение, что пошло не так и как это вылечить у меня есть.
Спасибо.
По логам проблем не видно.
Если в следующий раз возникнет подобное поведение, попробуйте использовать функцию DebugBreak() для остановке в строке, чтобы проверить, работает ли отладчик
Предположение, что пошло не так и как это вылечить у меня есть.
Принято. Спасибо