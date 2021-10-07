Странное поведение дебаггера - страница 2

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Aleksandr Ganov #:

именно так и делал 👌 спасибо за комменты. буду разбираться почему так странно работает, заодно и справку прочитаю более детально. может что-то где-то упускаю....

В конечном итоге история такая: если сервис присутствует в списке, при этом не важно остановлен он или запущен, то после первого раза больше останавливаться не будет. Удаляем сервис из списка и все работает. Стало быть наличие сервиса в списке каким-то образом влияет на возможность его отладки

нет сервиса - работает

 

Воспроизведите поведение ещё раз пожалуйста и предоставьте логи (терминала и экспертов) для изучения.

 
Aleksandr Ganov #:

именно так и делал 👌 спасибо за комменты. буду разбираться почему так странно работает, заодно и справку прочитаю более детально. может что-то где-то упускаю....

На видео этого я не вижу.
 
Ilyas #:

Воспроизведите поведение ещё раз пожалуйста и предоставьте логи (терминала и экспертов) для изучения.

К сожалению, вышеописанный сценарий был совпадением, которые не подтвердился при последующих тестах. Логи сюда выложить?

 
Aleksandr Ganov #:

К сожалению, вышеописанный сценарий был совпадением, которые не подтвердился при последующих тестах. Логи сюда выложить?

Да, если логи сохранились, то выложите сюда или в ЛС

Спасибо

 
Ilyas #:

Да, если логи сохранились, то выложите сюда или в ЛС

Спасибо

Честно говоря, в них ничего интересного нет, прилагаю

Файлы:
metaeditor.zip  2 kb
 
Aleksandr Ganov #:

Честно говоря, в них ничего интересного нет, прилагаю

Спасибо.
По логам проблем не видно.

Если в следующий раз возникнет подобное поведение, попробуйте использовать функцию DebugBreak() для остановке в строке, чтобы проверить, работает ли отладчик


Предположение, что пошло не так и как это вылечить у меня есть.

 
Ilyas #:

Спасибо.
По логам проблем не видно.

Если в следующий раз возникнет подобное поведение, попробуйте использовать функцию DebugBreak() для остановке в строке, чтобы проверить, работает ли отладчик


Предположение, что пошло не так и как это вылечить у меня есть.

Принято. Спасибо

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