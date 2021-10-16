Существуют ли какие-либо флэтовые стратегии, приносящие прибыль на любом рынке? Какие Вы знаете? - страница 3

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Mihail Marchukajtes #:
Как Вам уже сказали что проблема не в стратегии, флэтовая или трендовая, а в определении начала тренда или начала флэта. Если Вы сможете это определять без оговрочно то остальное будет уже не важно, потому как любая флэтовая стратегия заработает на флэте, а трендовая на тренде, главное вовремя между ними переключатся, а ещё лучше заранее это делать!!!
А как определить, когда начнётся тренд, а когда флэт?
 
osmo1709 #:
А как определить, когда начнётся тренд, а когда флэт?
А вот на этим вопросом бьются ВСЕ философы с момента зарождения рынка и ответа однозначного на него нет. Можно пробовать прогнозировать с помощью мат методов, но всё это будет лишь вероятностью с той или иной степенью потому что БУДУЩЕЕ НЕ ОПРЕДЕЛЕНО, как говорила Сара Конор!
 
Mihail Marchukajtes #:
А вот на этим вопросом бьются ВСЕ философы с момента зарождения рынка и ответа однозначного на него нет. Можно пробовать прогнозировать с помощью мат методов, но всё это будет лишь вероятностью с той или иной степенью потому что БУДУЩЕЕ НЕ ОПРЕДЕЛЕНО, как говорила Сара Конор!

согласен, но здесь говорят, что умеют определять начало не то что тренда или флэта, а направление движения цены!

 
osmo1709 #:

согласен, но здесь говорят, что умеют определять начало не то что тренда или флэта, а направление движения цены!

Никто тут такого не говорит.

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Всё просто. Что дальше пока не спрашивайте, расскажу попозже.

 
Aleksei Stepanenko #:

Всё просто. Что дальше пока не спрашивайте, расскажу попозже.

Я на истории так в обще мастак определять такие участки :-)

Для начала нужно определить что же такое тренд? Сравнительно недавно видел видос в котором чувак так чётко и ёмко его определил, но вот сейчас не могу вспомнить дословно что он там говорил. Но его определение тренда мне понравилось.

 
Еще как существуют.
 

Глупая тема, потому что когда ты будешь в тренде ты не узнаешь это заранее, то же самое и флэт.

Не там копаете. 

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spiderman8811 #:
Еще как существуют.
Нету ни тренда ни флэта, есть хаос 
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Ilya Vasenin #:

Не там копаете. 

Илья, где копать?

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