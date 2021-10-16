Существуют ли какие-либо флэтовые стратегии, приносящие прибыль на любом рынке? Какие Вы знаете? - страница 3
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Как Вам уже сказали что проблема не в стратегии, флэтовая или трендовая, а в определении начала тренда или начала флэта. Если Вы сможете это определять без оговрочно то остальное будет уже не важно, потому как любая флэтовая стратегия заработает на флэте, а трендовая на тренде, главное вовремя между ними переключатся, а ещё лучше заранее это делать!!!
А как определить, когда начнётся тренд, а когда флэт?
А вот на этим вопросом бьются ВСЕ философы с момента зарождения рынка и ответа однозначного на него нет. Можно пробовать прогнозировать с помощью мат методов, но всё это будет лишь вероятностью с той или иной степенью потому что БУДУЩЕЕ НЕ ОПРЕДЕЛЕНО, как говорила Сара Конор!
согласен, но здесь говорят, что умеют определять начало не то что тренда или флэта, а направление движения цены!
согласен, но здесь говорят, что умеют определять начало не то что тренда или флэта, а направление движения цены!
Никто тут такого не говорит.
Всё просто. Что дальше пока не спрашивайте, расскажу попозже.
Всё просто. Что дальше пока не спрашивайте, расскажу попозже.
Я на истории так в обще мастак определять такие участки :-)
Для начала нужно определить что же такое тренд? Сравнительно недавно видел видос в котором чувак так чётко и ёмко его определил, но вот сейчас не могу вспомнить дословно что он там говорил. Но его определение тренда мне понравилось.
Глупая тема, потому что когда ты будешь в тренде ты не узнаешь это заранее, то же самое и флэт.
Не там копаете.
Еще как существуют.
Не там копаете.
Илья, где копать?