АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания , Октябрь 2021 - страница 2

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По рублям пока тихонько в кэш , готовится , и понемногу начинать скупать бакс , ведь основная торговля на акциях usd , и прибыль там от сделок получается  повыше. 
 
Алексей Тарабанов #:

Да, но главное - не переусердствовать. В смысле - не затянуть. 

Ибо, грядёт большой звездец. 



Больше чем эти два ? или такой маленький который на этом графике едва виден.


Сидит ночь программист дома, вдруг стук в дверь, он отрывает а там  очень маленькая как кукла ростом вся в черном старушка с косой.

Он побледнел , а смерть ему говорит , не бзди я к твоему винту.

Для маленького 3 люймого винта - смерть ростом с куклу - кажется огромной.


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