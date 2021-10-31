АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания , Октябрь 2021 - страница 2
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Да, но главное - не переусердствовать. В смысле - не затянуть.
Ибо, грядёт большой звездец.
Больше чем эти два ? или такой маленький который на этом графике едва виден.
Сидит ночь программист дома, вдруг стук в дверь, он отрывает а там очень маленькая как кукла ростом вся в черном старушка с косой.
Он побледнел , а смерть ему говорит , не бзди я к твоему винту.
Для маленького 3 люймого винта - смерть ростом с куклу - кажется огромной.