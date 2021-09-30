Нубский вопрос по терминалу

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Всем добре.

Подскажите pls почему не активны кнопки в панели инструментов хотя в настройках терминала указаны галки для использования этих сервисов и авторизация в MQL также произведена?

Спарсибо

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Aleksandr Ganov:

Всем добре.

Подскажите pls почему не активны кнопки в панели инструментов хотя в настройках терминала указаны галки для использования этих сервисов и авторизация в MQL также произведена?

Спарсибо

Покажите данные операционной системы и терминала:

Если у вас есть вопрос, прежде всего вы должны показать первые три строки из вкладки "Журнал".


(выделите эти строки, скопируйте в буфер обмена и вставьте в сообщение с помощью кнопки  Code ). Должно получиться так:

2021.03 . 16 05 : 13 : 07.133 Terminal        MetaTrader 5 x64 build 3003 started for MetaQuotes Software Corp.
2021.03 . 16 05 : 13 : 07.134 Terminal        Windows 10 build 19042 , Intel Core i7- 9750 H  @ 2.60 GHz, 26 / 31 Gb memory, 842 / 947 Gb disk, IE 11 , UAC, GMT+ 2
2021.03 . 16 05 : 13 : 07.134 Terminal        C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075

 
Vladimir Karputov #:

Покажите данные операционной системы и терминала:

Если у вас есть вопрос, прежде всего вы должны показать первые три строки из вкладки "Журнал".


(выделите эти строки, скопируйте в буфер обмена и вставьте в сообщение с помощью кнопки   ). Должно получиться так:


Принято. Исправляюсь. Показываю, не знал что такие правила. На ус намотал. буду знать

первые три строки

 
Aleksandr Ganov #:

Принято. Исправляюсь. Показываю, не знал что такие правила. На ус намотал. буду знать


У Вас Windows настоящая (в смысле запущена не на виртуальном ПК)?

Проверьте такое: переключитесь на торговый демо сервер 'MetaQuotes-Demo' и проверьте кнопки.

[Удален]  
Vladimir Karputov #:

У Вас Windows настоящая (в смысле запущена не на виртуальном ПК)?

Проверьте такое: переключитесь на торговый демо сервер 'MetaQuotes-Demo' и проверьте кнопки.

это вот так, переключиться ?

Захват 00009

 
SanAlex #:

это вот так, переключиться ?


Да, правильно.

 
Vladimir Karputov #:

У Вас Windows настоящая (в смысле запущена не на виртуальном ПК)?

Проверьте такое: переключитесь на торговый демо сервер 'MetaQuotes-Demo' и проверьте кнопки.

на демке тоже не активны

на демке тоже не активны

 
Aleksandr Ganov #:

на демке тоже не активны

Виндоус на обычном компе (не на "удаленке")

самое интересно что как только включился на демку МТ предложил обновиться и после обновления все активно, на счете ФИНАМ не активно "сигналы", судя по всему потому, что счет не подключен к данному сервису. Получается, что на Финам нет услуги обновления терминала, раз ни разу за все время не предложил обновиться.

после обновления

 
SanAlex #:

это вот так, переключиться ?


Да, и по умолчанию, там нулевой депозит))))

 
Aleksandr Ganov #:

Виндоус на обычном компе (не на "удаленке")

самое интересно что как только включился на демку МТ предложил обновиться и после обновления все активно, на счете ФИНАМ не активно "сигналы", судя по всему потому, что счет не подключен к данному сервису. Получается, что на Финам нет услуги обновления терминала, раз ни разу за все время не предложил обновиться.


После добавления сервера метаквотов Демо у меня обновились все терминалы 4ки после их запуска. Разрешения на обновления не давал. Терминалы находились в разных папках и данные в разных песочницах.

Нет. На демо не официально релизные билды. 1340 последний официальный. У меня счас 1347 у всех терминалов на компе, где на одном добавил сервер метаквотов Демо. Они пока не официальные. Поэтому терминал и не просил обновления. 1340 осталась только на других компах.

1347 исправлены ошибки 1345.

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