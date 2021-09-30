Нубский вопрос по терминалу
Всем добре.
Подскажите pls почему не активны кнопки в панели инструментов хотя в настройках терминала указаны галки для использования этих сервисов и авторизация в MQL также произведена?
Спарсибо
Покажите данные операционной системы и терминала:
Если у вас есть вопрос, прежде всего вы должны показать первые три строки из вкладки "Журнал".
(выделите эти строки, скопируйте в буфер обмена и вставьте в сообщение с помощью кнопки ). Должно получиться так:
2021.03 . 16 05 : 13 : 07.133 Terminal MetaTrader 5 x64 build 3003 started for MetaQuotes Software Corp. 2021.03 . 16 05 : 13 : 07.134 Terminal Windows 10 build 19042 , Intel Core i7- 9750 H @ 2.60 GHz, 26 / 31 Gb memory, 842 / 947 Gb disk, IE 11 , UAC, GMT+ 2 2021.03 . 16 05 : 13 : 07.134 Terminal C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075
Покажите данные операционной системы и терминала:
Если у вас есть вопрос, прежде всего вы должны показать первые три строки из вкладки "Журнал".
(выделите эти строки, скопируйте в буфер обмена и вставьте в сообщение с помощью кнопки ). Должно получиться так:
Принято. Исправляюсь. Показываю, не знал что такие правила. На ус намотал. буду знать
на демке тоже не активны
Виндоус на обычном компе (не на "удаленке")
самое интересно что как только включился на демку МТ предложил обновиться и после обновления все активно, на счете ФИНАМ не активно "сигналы", судя по всему потому, что счет не подключен к данному сервису. Получается, что на Финам нет услуги обновления терминала, раз ни разу за все время не предложил обновиться.
Виндоус на обычном компе (не на "удаленке")
самое интересно что как только включился на демку МТ предложил обновиться и после обновления все активно, на счете ФИНАМ не активно "сигналы", судя по всему потому, что счет не подключен к данному сервису. Получается, что на Финам нет услуги обновления терминала, раз ни разу за все время не предложил обновиться.
После добавления сервера метаквотов Демо у меня обновились все терминалы 4ки после их запуска. Разрешения на обновления не давал. Терминалы находились в разных папках и данные в разных песочницах.
Нет. На демо не официально релизные билды. 1340 последний официальный. У меня счас 1347 у всех терминалов на компе, где на одном добавил сервер метаквотов Демо. Они пока не официальные. Поэтому терминал и не просил обновления. 1340 осталась только на других компах.
1347 исправлены ошибки 1345.
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Всем добре.
Подскажите pls почему не активны кнопки в панели инструментов хотя в настройках терминала указаны галки для использования этих сервисов и авторизация в MQL также произведена?
Спарсибо