Присваивание или присвоение? - страница 3
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Да вот же оно, в Вашем сообщении!!!
в моём выражение простая цитата вашего сообщения.
Преувеличенный - это гиперболизированный.
А гиперболические бывают синусы, косинусы...
Еще бывает гиперболоид... инженера Гарина
гиперболизированный - покрытый гиперболой (сравните с металлизированный). Гиперболический - как раз и есть преувеличенный (сравните металлический).
Русский язык - гибкий, обладающий широкими возможностями. В отличие от языка MQL и других языков программирования.
Читали "Записки невесты программиста" ? Это кажется про Вас.
гиперболизированный - покрытый гиперболой (сравните с металлизированный). Гиперболический - как раз и есть преувеличенный (сравните металлический).
Русский язык - гибкий, обладающий широкими возможностями. В отличие от языка MQL и других языков программирования.
Читали "Записки невесты программиста" ? Это кажется про Вас.
Это не я придумал:
https://yandex.ru/search/?text=гиперболизированный+это&lr=64&clid=1882628
https://yandex.ru/search/?text=гиперболиче5ский+это&lr=64&clid=1882628
ps:
"Автоматизированный" - совсем не значит, что покрыт автоматами.
ps2:
Еще есть "гиперболичный".
ps3:
Читал "Понедельник начинается в субботу", там про вас про всех:
Вообще, я пока ещё очень слабый маг. Неопытный. Будь здесь кто-нибудь рядом, я бы никогда не рискнул демонстрировать своё невежество. Но я был один, и я решил рискнуть, а заодно немного попрактиковаться. В «Уравнениях матмагии» я отыскал общую формулу, подставил в неё свои параметры, проделал все необходимые манипуляции и произнёс все необходимые выражения на древнехалдейском. Всё-таки учение и труд всё перетрут. Первый раз в жизни у меня получился порядочный дубль. Всё у него было на месте, и он был даже немножко похож на меня, только левый глаз у него почему-то не открывался, а на руках было по шести пальцев. Я разъяснил ему задание, он кивнул, шаркнул ножкой и удалился, пошатываясь. Больше мы с ним не встречались. Может быть, его ненароком занесло в бункер к З. Горынычу, а может быть, он уехал в бесконечное путешествие на ободе Колёса Фортуны – не знаю, не знаю. Дело в том, что я очень скоро забыл о нём, потому что решил изготовить себе завтрак. Я человек неприхотливый. Мне всего-то и надо было, что бутерброд с докторской колбасой и чашку чёрного кофе. Не понимаю, как это у меня получилось, но сначала на столе образовался докторский халат, густо намазанный маслом...
ps4:
Еще: гипербольный, гиперболевый, гиперболивенький, гиперболистый, гиперболивистый, гипербольский, гипероболеватый, гиперболистский... (если есть ошибки, исправьте сами;) ...добавьте свой вариант.
...добавьте свой вариант.
гиперболюсенький, гиперболистический, гиперболисистый
в моём выражение простая цитата вашего сообщения.
Это не я придумал:
https://yandex.ru/search/?text=гиперболизированный+это&lr=64&clid=1882628
https://yandex.ru/search/?text=гиперболиче5ский+это&lr=64&clid=1882628
ps:
"Автоматизированный" - совсем не значит, что покрыт автоматами.
ps2:
Еще есть "гиперболичный".
ps3:
Читал "Понедельник начинается в субботу", там про вас про всех:
ps4:
Еще: гипербольный, гиперболевый, гиперболивенький, гиперболистый, гиперболивистый, гипербольский, гипероболеватый, гиперболистский... (если есть ошибки, исправьте сами;) ...добавьте свой вариант.
Алиса: Все чудесатее и чудесатее. Понятно, какие тут программисты. Поэтому и грааль только в головах. Но я всерьез им занялся.
Гиперболивенький 😁
Для любителей поржать вместо работы над роботом-граалем нашел аватарку:
Нравится?
Для любителей поржать вместо работы над роботом-граалем нашел аватарку:
Нравится?
Не хватает оргий и жертвоприношений, без этого Грааль не работает.
Так все наши слова - цитаты. Все откуда-то почерпнуто.
интересно откуда цитата "Гиперболический признак"?