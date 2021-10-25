трейдеры в торгах
braunden:
Привет всем. кто нибуть знает хороший индикатор обьемов?
ПКМ по графику, Свойства, Показывать
braunden:
Привет всем. кто нибуть знает хороший индикатор обьемов?
каких объемов? На форекс? Так это рынк на весь мир, никто не может знать всех объемов. Или с биржи СМЕ например? Так она(биржа) - небольшая частица рынка. И ее объемы - ни о чем не скажут, кроме как о небольшом
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Привет всем. кто нибуть знает хороший индикатор обьемов?