трейдеры в торгах

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Привет всем. кто нибуть знает хороший индикатор  обьемов?

 
braunden:

Привет всем. кто нибуть знает хороший индикатор  обьемов?

ПКМ по графику, Свойства, Показывать


 
braunden:

Привет всем. кто нибуть знает хороший индикатор  обьемов?

каких объемов? На форекс? Так это рынк на весь мир, никто не может знать всех объемов. Или с биржи СМЕ например? Так она(биржа) - небольшая частица рынка. И ее объемы - ни о чем не скажут, кроме как о небольшом

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